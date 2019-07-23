ابتعد عن الشامبو.. 6 محظورات أثناء العلاج الإشعاعي

حذّرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من 6 محظورات خلال العلاج الإشعاعي.

وتتمثّل في التعرّض لأشعة الشمس، استخدام الصابون، أوالشامبو المصنوع من مواد كيماوية، استعمال مزيلات العرق، "بودرة التلك" فضلاً عن زيارة طبيب الأسنان.

وقالت المؤسسة: "من آثار العلاج الإشعاعي أنه يسبب احمرارا في الجلد يصل أحيانا إلى مرحلة الحرق"، لذلك تنصح باستخدام كريمات مرطبة دوائية، يتم دهنها قبل جلسة الإشعاع.





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ودعت المؤسسة إلى ضرورة زيارة الطبيب المختص، قبل بدء العلاج الإشعاعي، بغية الاطمئنان إلى الأسنان وحشو أي ضرس أو سن يحتاج لذلك، مضيفةً أن العلاج الإشعاعي يؤثر على الأسنان ولا يمكن زيارة الطبيب أو علاجها إلا بعد سنة أو سنتين من التداوي.





وتوفّر المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي لصالح المقبلين على العلاج الإشعاعي، مطبوعةً تعليميةً مجانية عن كل ما يتعلق بآثاره والوقاية منها، يمكن تحصيلها بالاتصال على رقم 19417.

ويتم العلاج الإشعاعي من خلال حُزم الإشعاع الخارجي، وتصدّر الحُزم ذات الطاقة العالية من آلة توجّهه إلى نقطة دقيقة في جسم المريض.

ويقوم هذا النمط العلاجي بالقضاء على الخلايا عبر تدمير المواد الوراثية التي تتحكم في نمو وانقسام الخلايا.

وبينما يجري إتلاف الخلايا السليمة والمسرطنة على السواء، يكون هدف العلاج تدمير أقل قدر ممكن من "السليمة الطبيعية"، التي تستطيع أيضاً إصلاح التلف لاحقا.