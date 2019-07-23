حبس المحامي المتهم بإحتجاز سيدة في الدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة في شمال الجيزة، حبس محامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باحتجاز سمسارة عقارات في مكتبه دون وجه حق، ما دفع المجني عليها للقفز من نافذة المكتب، لتفارق الحياة، في منطقة الدقي.

كشفت التحقيقات أن خلافًا ماليًا نشب بين محامي يدعى "أيمن" وسيدة تعمل سمسارة عقارات، فاستدرجها المحامي إلى مكتبه في منطقة الدقي، في سبيل حل الخلاف بينهما، وعند وصول السيدة احتجزها المحامي بمساعدة أحد أصدقائه وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.

أضافت التحقيقات أن السيدة حاولت الهرب من الشقة ولم تجد أمامها مهربا سوى النافذة، إلا أن توازنها اختل فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بقوة السقطة.

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