3 خطوات بسيطة للحصول على حواجب أكثر سماكة

القاهرة - لايف ستايل
على نقيض التسعينيات من القرن الماضي، بات الحصول على حواجب سميكة أمراً يسعى الكثير من النساء لتحقيقه، وجزءاً لا يتجزأ من إطلالة المرأة العصرية.
ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، 3 نصائح تضمن فيها المرأة الحصول على حواجب سميكة، على النحو التالي:
1- تدليك الحواجب
لتعزيز نمو شعر الحواجب، يُنصح بتدليك بصيلات الشعر تحت الحواجب باستخدام فرشاة ناعمة بحركات دائرية مرتين في اليوم.
2- استخدام الزيوت
يمكن أن تساعد بعض الزيوت مثل زيت الزيتون أو زيت الخروع على زيادة نمو شعر الحواجب، ويمكن تدليك الحواجب بالزيت مرتين في اليوم.
3- نمو الحواجب الطبيعي
يمكن أن يستغرق نمو الحواجب الكثير من الوقت، يمكنك الابتعاد عن ملاقط وشفرات الحلاقة لمدة 12 أسبوعاً للحصول على نمو كامل للحاجبين. قد يهمك أيضا: خبراء يبرزون عدد المرات اللازمة لغسل الشعر بدون إتلافه أفضل طريقة تستخدمها الفتيات لغسل الشعر الطويل
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