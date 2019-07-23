شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على 9 إصدارات من دواء شهير للألم العصبى لتقليل التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على نسخ عامة من حبوب علاج آلام الأعصاب التابعة التى تحتوى على المادة الفعالة "بريجابالين".

وقالت الوكالة اليوم إنها وافقت على تسعة إصدارات عامة من العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة "بريجابالين"، كما أنه يستخدم في النوبات والألم العضلي الليفي ، وهي حالة تسبب الألم المزمن واسع الانتشار.

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العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة "بريجابالين" تمت الموافقة عليه في عام 2004 ، وهو ثاني أفضل مبيعات لشركة Pfizer ، حيث بلغت مبيعاتها العام الماضي 4.6 مليار دولار.

وتكلفة الدواء المعلن بشكل كبير حوالي 460 دولار إلى 720 دولار في الشهر دون تأمين ، وهذا يتوقف على الصيدلية، ويمكن أن تختلف الأسعار على نطاق واسع حسب البلد.

وتتراوح أسعار الإصدارات الجديدة من نفس النوع من حوالي 140 دولارًا إلى 370 دولارًا شهريًا ، وفقًا لموقع مقارنة أسعار الأدوية GoodRx.

والآثار الجانبية الشائعة للعقار الذى يحتوى على المادة الفعالة "بريجابالين"، تشمل: الدوخة ، عدم وضوح الرؤية والنعاس، كما تشمل الآثار الجانبية الخطيرة ردود الفعل التحسسية ومشاكل التنفس التي تهدد الحياة.