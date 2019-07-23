شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تقدم نصائح طبية لـ 25 ألف حاج بريطانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مسئولو الصحة العامة ببريطانيا، المسلمين البريطانيين، من تناول الحليب الخام أثناء مناسك الحج، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس ميرس" MERS" القاتل.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه سيسافر ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة في المملكة العربية السعودية، ويتم حث الناس على تجنب منتجات الجمال، والحليب الخام.

وقالت الصحيفة: يقتل فيروس" MERS"، حوالي ثلث الأشخاص الذين يصابون به، ويمكن أن ينتشر بين البشر، محذرة المسلمين البريطانيين الذين يسافرون إلى الشرق الأوسط للحج لتفادي الإبل لأنها يمكنها نشر الفيروس القاتل.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن الحيوانات والمنتجات، مثل الحليب الخام، يمكن أن تنشر الفيروس على الرغم من أن هناك خطر "منخفض جدًا" على الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور جافين دابريرا، مسئول بالصحة العامة بإنجلترا:" ننصح المسافرين بشدة، بتجنب الاتصال بالجمال، وعدم استهلاك منتجات الجمال، في الشرق الأوسط، والاهتمام بالنظافة الشخصية الجيدة للأيدي، كما يجب على الحجاج العائدين من الحج، والعمرة، الذين يعانون من أعراض، تشمل الحمى، والسعال، أو ضيق التنفس، خلال 14 يومًا من مغادرة الشرق الأوسط، الاتصال بطبيبك على الفور، أو هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا "NHS"، وذكر تاريخ سفرهم".

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وقالت الصحيفة أنه على مستوى العالم، أصيب ما لا يقل عن 2449 شخصًا بالمرض منذ عام 2012، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتوفي 845 منهم، موضحة أن الحج يمتد من 9 إلى 14 أغسطس من هذا العام ، من المتوقع أن يسافر الآلاف من البريطانيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتوفى حوالي ثلث الأشخاص المصابين بمرض "ميرس"، غير القابل للشفاء، وتشمل الأعراض صعوبات في التنفس، والسعال، والحمى، والقيء والإسهال، وآلام العضلات.



انجلترا تقدم نصائح للحجاج البريطانيين المسافرين لاداء مناسك الحج

وقالت الصحيفة، إن هناك "أدلة متزايدة" على أن الجمال قد تنشر المرض، ويمكن أن ينتشر أيضا عن طريق الاتصال الوثيق بين الناس.

وحثت الصحة العامة بإنجلترا في نصائحها، الناس على الاهتمام بالنظافة الشخصية الجيدة، خاصة بعد زيارة المزارع، أو الأسواق، وتجنب الحليب الخام، ومنتجات الجمال، واليقظة بشأن الأعراض المحمومة.