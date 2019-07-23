شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر مرض السكر على القلب والدماغ والعيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معرفة كيفية تأثير مرض السكر على جسمك يمكن أن يساعدك فى الاعتناء بنفسك جيدا، ومنع حدوث مضاعفات السكر. والعديد من آثار السكر قد تشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول فى الدم، ونقص السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم.

عادة ما تستغرق مضاعفات مرض السكر عدة سنوات من المريض الذى يصعب التحكم فيه وذلك وفقا لتقرير موقع "diabetes"، وهذه المضاعفات ليست مؤكدة ويمكن منعها عن طريق الحفاظ على مستوى قوى من السيطرة على السكر الخاص بك وضغط الدم والكولسترول.



مرض السكر

يرتبط مرض السكر ومرض القلب التاجي ارتباطًا وثيقًا، حيث يساهم مرض السكر في ارتفاع ضغط الدم ويرتبط بارتفاع الكولسترول فى الدم مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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على غرار الطريقة التى يؤثر بها السكر على القلب، فإن ارتفاع ضغط الدم والكولسترول يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

المضاعفات الشائعة نسبيًا لمرض السكر هى اعتلال الشبكية السكرى، ويحدث بسبب تورم الأوعية الدموية فى الجزء الخلفى من العين (شبكية العين).

اعتلال الكلي السكري هو مصطلح لمرض الكلى نتيجة لمرض السكر، وتحدث الأضرار التي لحقت بالكلى على مدى سنوات، يتضمن العلاج تغييرات فى نمط الحياة وقد يشمل دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكولسترول.

يمكن أن يؤثر مرض السكر على الهضم بعدد من الطرق، إذا تسبب مرض السكر في تلف الأعصاب، فقد يؤدى ذلك إلى الغثيان أو الإمساك أو الإسهال، بعض أدوية السكر من النوع 2 على سبيل المثال عرضة للتسبب فى مشاكل في الجهاز الهضمي، على الرغم من أن هذه الأدوية تميل إلى الاستقرار بعد اعتياد الجسم عليها.