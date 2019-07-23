تراجع مرضى الكبد في ألمانيا خلال 10 أعوام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع عدد مرضى الكبد الذين يخضعون للعلاج بمستشفيات ألمانيا بمقدار النصف خلال 10 أعوام.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء تراجع عدد مرضى التهاب الكبد الوبائي الذين يخضعون للعلاج بمستشفيات في ألمانيا بمقدار النصف تقريبا خلال الفترة بين عامي 2007 و2017.

وتابع المكتب: "إن عدد الأشخاص المصابين بهذا المرض وخضعوا للعلاج في مستشفيات ألمانية خلال عام 2017 بلغ 3860 شخصا"، لافتا إلى أن عدد مثل هؤلاء الأشخاص كان يبلغ 7300 شخص تقريبا عام 2007".

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وأشار إلى أن 75% تقريبا من مرضى التهاب الكبد الوبائي الذين تم احتجازهم بالمستشفى عام 2017، كانوا يعانون من شكل حاد من أشكال مرض الكبد، فيما كان يعاني 25% من أمراض مزمنة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني، تندرج الإصابات بفيروس التهاب الكبد من نوع "ب" ضمن أكثر الأمراض المعدية على مستوى العالم، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد.

ويعتزم المعهد عرض بيانات محددة عن حجم العدوى والإصابات في اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الوبائي الموافق 28 يوليو/ تموز الجاري، ومن المقرر لفت الانتباه إلى إمكانات الوقاية والعلاج لأمراض التهاب الكبد الوبائي.