"فراكشنال ليزر CO2".. تقنية تعالج التجاعيد وحب الشباب

لاقت تقنية الفراكشنال ليزر للوجه إقبالا كبيرا بسبب نتائجها الأكثر فعالية، وشقت طريقها في عالم التجميل بالليزر، خاصة الـ"فراكشنال ليزر CO2" النوع الأحدث في هذه التقنية، الذي يتمتع بخصائص علاجية متعددة.

وقالت الدكتورة صفاء محمد، اخصائية الأمراض الجلدية والليزر في مصر، "يعتبر فراكشنال ليزر CO2 من أفضل أنواع الفراكشنال ليزر، حيث يختلف عن الأنواع الأخرى في طبيعة أشعة الليزر التي تجعله يؤدي وظيفته العلاجية بكفاءة وتميزه عن الأنواع الأخرى في نتائجه وفعاليته".

ويعتمد الفراكشنال ليزر للوجه على تركيز أشعة الليزر كلها في نقطة واحدة أو نقاط محددة من الطبقة الخارجية يخترق فيها الليزر تلك الطبقة ويصل وينتشر في الطبقة الوسطى ليؤدي عمله، وبالتالي لا يتأثر بالليزر سوى الطبقة المقصودة، أما بقية الأنسجة المحيطة لا يصيبها شيء.





وتضيف محمد "أن إحدى أهم مميزات تقنية فراكشنال ليزر CO2 التي تجعله مفضلا هي القضاء على المشاكل الكبيرة والعميقة الموجودة بالجلد".

وعددت أخصائية الأمراض الجلدية والليزر في مصر، أهم مميزات واستخدامات فراكشنال ليزر CO2 كالتالي:

-يناسب كبار السن الذين يعانون من مشاكل كبيرة.





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-يعالج التجاعيد العميقة والكثيفة.

-إخفاء حروق الشمس القوية التي تتجاوز الدرجة الأولى.

-علاج الندوب البارزة التي تسببت فيها الجروح أو الشقوق الجراحية.

-القضاء على الحالات العنيفة السابقة من حب الشباب التي تركت آثارا عميقة.





-يساعد على إنتاج الكولاجين والتخلص من الخلايا القديمة المصابة.

-يعمل على تجديد الجلد.

-لا يسبب احمرار الجلد وألمه.

-يمكن استخدامه على البشرة الداكنة بدون أي تغيرات في لون الجلد الطبيعي.