الفول السوداني يحمي الرضع من الحساسية

يساعد تناول الأطفال، الذين يبلغون من العمر 4 أشهر، الفول السوداني في الوقاية من الحساسية المميتة للمكسرات، بحسب دراسة كندية.

ونقلت صحيفة صن البريطانية عن الدراسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أن إعطاء الرضع 2 جرام فقط من زبدة الفول السوداني 3 مرات في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 80%.





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ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين لا يعانون من الأكزيما أو يُعرَّضون لها بنسبة خفيفة، هم أقل عرضة لخطر الإصابة بحساسية الفول السوداني، ويمكن إطعامهم الفول السوداني في المنزل. لكن الخبراء ينصحون بفحص الرضع الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بحساسية الفول السوداني، مثل الأكزيما الشديدة أو حساسية البيض أو كليهما، من قبل المختصين قبل التجربة.



ودرس فريق البحث 640 رضيعا تقل أعمارهم عن 11 شهرا، مصابين بحساسية البيض أو أكزيما متوسطة إلى شديدة.

ووجد الباحثون أن 3.2% من الأطفال في مجموعة العلاج الذين تناولوا 2 جرام من زبدة الفول السوداني 3 مرات في الأسبوع، أصيبوا بحساسية الفول السوداني بعد 5 سنوات، وذلك مقارنة مع ما نسبته 17% من الشباب الذين لم يتغذوا على الفول السوداني.

وتم اختبار نفس الأطفال مرة أخرى في عمر 6 سنوات. وبعد 12 شهرا من التجربة الأصلية، بقوا مقاومين لحساسية الفول السوداني.

ولم يتفق العلماء بعد على كمية مثالية من الفول السوداني التي يجب أن يستهلكها الأطفال لتقليل مخاطر الحساسية لديهم. لكن بناءً على تحليلهم، يوصي الباحثون في هذه الدراسة بتغذية الأطفال الرضع بمقدار 8 جرامات من بروتين الفول السوداني، أو ملعقة صغيرة واحدة من زبدة الفول السوداني، على الأقل مرتين في الأسبوع.