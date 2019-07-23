يبدو وأن الأمير ويليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، قد أنجبا ابنهما الأول الأمير جورج، وكأنه أمس، إذ يبدو أن مرت أيام قليلة فقط عندما أظهرا مولودهما الأول بفخر للعالم، فى جناح ليندو في مستشفى سانت ماري، بادينجتون.
واليوم يحتفل الأمير جورج، بعيد ميلاده السادس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، وبينما هو وزملاؤه في مدرسة Thomas Battersea، المدرسة الإعدادية الخاصة التي يرتادها في لندن، للاستعداد لأن يصبحوا قادة، قدمت كيت والدة جورج، لمحة عن مدى كبر صغيرها جورج.
وأصدر قصر كينجستون بلندن، أمس 3 صور، للأمير جورج، للاحتفال بعيد ميلاده، التقطتها كيت ميدلتون، والدته، والتى تهتم بالتصوير، وتمتلك شغف به، واعتبارها مصورة هاوية.
اقرا ايضاً:
الأمير ويليام يطلق اسم لويس آرثر تشارلز على مولوده الجديد
وقال قصر كنسينجتون في لندن: "يسر دوق ودوقة كامبريدج مشاركة ثلاث صور جديدة للأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده".
وأكدت ديلى ميل أن الأمير جورج قد ورث بوضوح حب والده لكرة القدم.
قد يهمك ايضاً:
الأمير ويليام وكيت ميدلتون يخطّطان للاحتفال بعيد ميلاد طفلهما الثالث
كيت ميدلتون ترفض الطلب الملكي بشأن شعرها يوم زفافها
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما جورج بصورة ملكية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.