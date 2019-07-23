الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما جورج بصورة ملكية جديدة

يبدو وأن الأمير ويليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، قد أنجبا ابنهما الأول الأمير جورج، وكأنه أمس، إذ يبدو أن مرت أيام قليلة فقط عندما أظهرا مولودهما الأول بفخر للعالم، فى جناح ليندو في مستشفى سانت ماري، بادينجتون.

واليوم يحتفل الأمير جورج، بعيد ميلاده السادس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، وبينما هو وزملاؤه في مدرسة Thomas Battersea، المدرسة الإعدادية الخاصة التي يرتادها في لندن، للاستعداد لأن يصبحوا قادة، قدمت كيت والدة جورج، لمحة عن مدى كبر صغيرها جورج.

وأصدر قصر كينجستون بلندن، أمس 3 صور، للأمير جورج، للاحتفال بعيد ميلاده، التقطتها كيت ميدلتون، والدته، والتى تهتم بالتصوير، وتمتلك شغف به، واعتبارها مصورة هاوية.

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وقال قصر كنسينجتون في لندن: "يسر دوق ودوقة كامبريدج مشاركة ثلاث صور جديدة للأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده".

وأكدت ديلى ميل أن الأمير جورج قد ورث بوضوح حب والده لكرة القدم.

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