الملك محمد الخامس يُشكك في أبوّة طفله وطليقته تنشر صُورًا و"ردًا أخلاقيًا"

اتخذت قضية طلاق ملك ماليزيا السابق من ملكة الجمال الروسية، منحنىً صادمًا بعد تشكيكه في نسب طفله.

وتساءل محامي الملك الماليزي محمد الخامس الذي طلق زوجته ملكة الجمال الروسية أوكسانا فيوفودينا، ما إذا كان الابن الذي ولدته مؤخرًا هو ابنه حقًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال كوه تيان هوا الذي يُمثل السلطان محمد الخامس من كيلانتان، لصحيفة ستريتس تايمز: "لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على أنه الأب البيولوجي للطفل"، لكن أوكسانا فيوفودينا نشرت صورتين جديدتين على "إنستغرام" مع ابنها، قائلة إنها "فخورة بتدفق الدم الماليزي في عروقه".

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وكتبت: "أنا أكتب هذا المنشور ولا أستطيع كبح دموعي.. وأعتقد أنه ليس ضروريًا؛ لأن هذه دموع السعادة والامتنان!".

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وبعد أن شكرت مؤيديها على كلماتهم الرقيقة وتشجيعهم، أضافت: "في حياتي، يجب أن أواجه الكثير من الخبث والقذف والحسد، لكن لا يزال هناك الكثير من اللطف المتبقي في العالم".

ولم تذكر ملكة الجمال السابقة، السلطان محمد في منشورها أو الإشارة إلى حالة علاقتها.

وأصر كوه على أن الزوجين مطلقان في أعقاب حفل إسلامي تقليدي في حزيران/يونيو، عندما طلق زوجته ثلاث مرات بحضور شهود، طبقًا للطلاق بموجب الشريعة الإسلامية.

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