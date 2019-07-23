شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب مختلفة هتعرضك لالتهاب شديد فى الحنجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم القدرة على الكلام مع الشعور بالتعب والإرهاق من أبرز أعراض التهاب الحنجرة، وهى من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وتعتبر من أشهر أمراض فصل الصيف.

هناك أسباب مختلفة للإصابة بالتهاب الحنجرة وحسب ما ذكره موقع medicinenet فهى:

1: السعال المستمر والشديد يسبب التها فى الحنجرة وعدم القدرة على الكلام.

2:تناول مشروبات ساخنة ومثلجة فى نفس الوقت يسبب التهاب الحنجرة.

3:الاصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الحنجرة.

4:الصوت العالى والصراخ المستمر يسبب اجهاد الحبال الصوتية والحنجرة.

5:الاكثار من تناول المشروبات الكحولية والتدخين يسبب التهاب شديد فى الحنجرة ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية

6:التعرض للمواد الكيميائية.

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التهاب الحنجرة

ويسبب التهاب الحنجرة بعض الاعراض المختلفة ومنها "بحة فى الصوت، ضعف شديد فى الصوت مع فقدانه مع مرور الوقت،التهاب الحلق، جفاف الحلق".

مع تناول العلاج الذى يصفه الطبيب ينصح باتباع بعض الطرق التى تساعد على الشفاء ومنها:

1:الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على بهارات حتى لا تزيد من الالتهاب والألم.

2:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.

3:الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار وذلك لتجنب العدوى والفيروسات.