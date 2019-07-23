شكرا لقرائتكم خبر عن شفط الدهون ونحت القوام فى ثلاث خطوات.. الدكتور وائل يحيى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض المرضى المصابين بالسمنة يعانون فقط من زيادة في الوزن في بعض المناطق في الجسم دون الأخرى مما يسبب لهم حرجاً في عدم تناسق الجسم، ويعوق ارتدائهم للملابس بشكل متناسق.

الدكتور وائل يحيى استشاري جراحة التجميل والحروق، يوضح في التقرير التالي طرق القضاء على الدهون الموضعية في ثلاث خطوات.

واوضح الدكتور وائل يحيى في حديثه لـ ”الخليج 365” ان هناك نوعين من الدهون عنيدة (بيتا) و بسيطة (ألفا) ، والدهون البسيطة تزيد سريعا ومن السهل التخلص منها، وهي موجودة في منطقة اعلى البطن عند السيدات والذراعين والوجه، وعندما يبدأ الانسان في السير على حمية غذائية نجد تلك المناطق اول من تنزل في الوزن، والجزء الثاني هي الدهون المعقدة أو العنيدة وهي التي يتم فقدها بصعوبة بعد التخلص من الدهون البسيطة وتحتاج الي تدخل من الطبيب مثل منطقة "الكرش" عند الرجل.



أنواع الدهون الموجودة في الجسم

واشار الى إن هناك جهاز مخصص لتحديد كتلة الجسم وهناك نسبة ثابتة ومعروفة لدى الطبيب وهي النسب الطبيعية للدهون والعضلات في جسم الانسان، وهناك حالات معينة تحتاج الي تنسيق قوام وهناك حالات تحتاج الي شفط الدهون، وعمليات التجميل وتنسيق القوام لا تناسب من لديه 100 كيلو زائد عن وزنه الطبيعي على سبيل المثال، ولكن يناسب من يزيد في وزنه في منطقة محددة عن الاخرى ويحتاج فقط الي تنسيق قوام او النحت.

واعلن ان شفط الدهون ونحت القوام يتم في جميع اجزاء الجسم، ولكن حسب الوحدة الجمالية في الرجل او المرأة، فلا يمكن في المرأة شفط الدهون من البطن فقط بدون الجانبين وحزام البطن بالكامل من الامام والخلف، فالهدف هو رسم القوام بمقاييس ثابته لتحقيق الجمال.



3 خطوات لشفط الدهون ونحت القوام

* شفط الدهون ونحت القوام في ثلاث خطوات:

وأكد الدكتور وائل يحيى إن شفط الدهون ونحت القوام تتم على ثلاث خطوات هي اولا زيارة المريض للطبيب وفهم شكواه والاتفاق مع المريض على الاجراء الذي سيتخذه الطبيب للحصول على النتيجة المرجوه، ثانيا يطلب الطبيب بعض الفحوصات من المريض حسب حالته وعملية التجميل المتفق عليها مع مقابلة لطبيب التخدير الذي يحدد ان العملية ستتم بتخدير موضعي او كلي وهو نفسه المسئول على عدم حدوث ألم ما بعد الجراحة، ثالثا اجراء الجراحة من قبل طبيب التجميل، مشيراً إلي إن المريض يخرج في نفس اليوم بدون اي مضاعفات وبدون الشعور بألم تماما.

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