شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تعززى مناعة طفلك وتحميه من العدوى والفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "برد وسخونية وتعب طول اليوم"، من المشاكل التى تواجهها الأمهات دائما مع أطفالهن نتيجة انتشار العدوى والفيروسات وضعف الجهاز المناعى، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للأمهات لتعزيز صحة الجهاز المناعى عند الطفل وفقا لما ذكره موقع parents وهى:



مناعة الطفل

1: يجب أن تهتم الأمهات بالمواظبة على الرضاعة الطبيعة فحليب الأم يحتوى على جميع العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز الجهاز المناعى عند الطفل وحمايته من الأمراض والعدوى.

2:تشجيع الطفل على تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة، وتجنب تناول الوجبات السريعة.

3:يجب أن ينام الطفل لمدة لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم، فيساعده ذلك على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.



طفل

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4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحميه الجسم من الأمراض والفيروسات.

5:شجعى طفلك على الاهتمام بالنظافة الشخصية منذ الصغر وغسل اليدين والأسنان دائما فيحيمه ذلك من الفيروسات والعدوى.

6:عرضى طفلك للشمس فى فترة الصباح الباكر ليستمد فيتامين د وبعض الخصائص التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى عنده.