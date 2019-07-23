12 ميزة لتنظيف الأسنان.. يحميك من أمراض السكري والقلب

تعد صحة الفم والأسنان جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة، تتأثر بها وتؤثر فيها سلبا أو إيجابا، كما يضمن الاهتمام بالأسنان ونظافتها الحصول على ابتسامة جميلة تعطي الثقة في النفس.

وينصح الدكتور خالد عادل، أخصائي جراحات الفم والأسنان في مصر، بضرورة تنظيف الأسنان في العيادة لدى الطبيب المختص مرة كل ستة أشهر، للتخلص من الترسبات الكلسية التي تضر بالأسنان واللثة.

ويقول عادل إن تنظيف الأسنان في العيادة يتم بإزالة الترسبات الكلسية المتراكمة على أسطح الأسنان من الخارج والداخل، والتي تتكون مع مرور الوقت. ويزيلها الطبيب عن طريق جهاز سكيلر، الذي يطلق ذبذبات فوق صوتية "Ultra sonic scaler" ويفتت الترسبات.

وأضاف: "تستغرق عملية تنظيف الأسنان حوالي نصف ساعة، وبعدها يستخدم المريض فرشاة أسنان ومعجونا خاصا للأسنان، حتى يعطيها الملمس الناعم".

وأوضح طبيب الأسنان المصري أن تنظيف الأسنان في العيادة يحمي الجسم من الأمراض على المدى الطويل، لأن أمراض الأسنان واللثة تؤثر على الجسم بشكل عام، ويمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسكري.





وعدد أخصائي جراحات الفم والأسنان في مصر فوائد تنظيف الأسنان عند الطبيب كالتالي:

- يمنع تسوس الأسنان.

- يمنع التهاب اللثة وانحسارها ونزيفها.

- يحسن صحة الفم ويمنحه الانتعاش.

Advertisements

- يمنح الأسنان إطلالة جميلة ومشرقة.





- يحمي الأسنان من التخلخل والسقوط.

- يعيد للأسنان لونها الطبيعي والأصلي.

- يزيل طبقات البلاك المترسبة سواء كانت صلبة أم لينة.

- يقضي على البكتيريا الضارة العالقة في طبقات البلاك.





- يزيل الألوان التي تظهر على الأسنان، بسبب رواسب الأطعمة والمشروبات كالشاي والقهوة.

- يقلل خطر تطور بعض الأمراض؛ إذ يقلل إصابة مرضى السكري بالتهاب الأنسجة الداعمة الناتج عن التهاب اللثة بسبب تراكم البلاك.

- يخلص الفم من الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم ونمو البكتيريا في الفم.

- يكافح الجيوب اللثوية الناتجة عن تراكم الجير، التي تخلخل الأسنان وسقوطها وتسبب الألم الشديد في حال عدم معالجتها.