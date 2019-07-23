ميغان ماركل أعجبت برياضة البولينغ العشبي بعد مشاهدتها لها من نافذة منزلها

يبدو أن ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري (Prince Harry) قد أصبحت من المعجبين بلعبة شعبية شهيرة في المملكة المتحدة، حيث قامت مؤخرًا بزيارة نادي العائلة المالكة للبولينغ العشبي (Royal Household Bowling) وذلك طبقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة Sunday Express البريطانية.

طبقا لما نشرته الصحيفة نقلًا عن مصدر مطلع قوله، إن اهتمام ميغان ماركل برياضة البولينغ العشبي قد بدأ بعد مشاهدتها لها من النافذة العلوية من منزلها Frogmore Cottage في وندسور، وطبقا لما ذكره المصدر فإن ميغان قامت مؤخرا بزيارة نادي العائلة المالكة للبولينغ العشبي، والذي يوجد بالقرب من منزلها في وندسور، وتحدث المصدر عن ذلك وقال: "ميغان تحدثت مع اللاعبين هناك وأبدت اهتمام كبيرًا باللعبة".

اقرا ايضاً:

العدسات تلتقط أطرف اللحظات لميغان ماركل وكيت ميدلتون خلال نزهتهما العائلية

Advertisements

هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها نادي العائلة المالكة للبولينغ العشبي ضيفًا ملكيا، ففي عام 2013 قامت ملكة بريطانيا بزيارة النادي، رياضة البولينغ العشبي كانت أيضًا واحدة من الرياضات المفضلة لدى الأميرة الراحلة ديانا (Princess Diana) ولقد سبق وأن شوهدت في العديد من المناسبات أثناء ممارستها لهذه الرياضة بما في ذلك خلال جولة رسمية لها في إندونيسيا في عام 1989.

قد يهمك ايضاً:

أنباء عن حمل ميغان ماركل عقب أقل من 3 أشهر من ولادة طفلها الأول

ميغان ماركل تستقبل بيونسيه بالأحضان في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي