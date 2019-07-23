شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بالتهاب مفصل الفخد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب مفصل الفخدين من المشاكل الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون ولكن يجهل البعض أسبابها وأعراضها المختلفة حيث إنها تسبب ألما شديدا وعدم القدرة على الحركة، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك علامات تدل على الإصابة بالتهاب فى مفصل الفخدين وهى:

أعراض التهاب مفصل الفخدين

1:ألم شديد فى مفصل الفخدين وخصوصا فى الصباح.

2:عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى والشعور بألم شديد عند تحريك المفصل.

3:تورم واحمرار فى منطقة المفصل .



التهاب مفصل الفخد

وهناك أسباب مختلفة للإصابة بالتهاب مفصل الفخدين وهى:

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1:خشونة المفصل من أبرز أسباب الاصابة بالتهاب مفصل الفخذين.

2: التهاب الأربطة و الأوتار والعضلات التى تحيط الفخد تزيد من خطر الاصابة بالتهاب مفصل الفخذ.

3: تأكل غضاريف المفصل يسبب التهاب وألم شديد فى مفصل الفخذ.

4: التقدم فى العمر يزيد من خطر الاصابة بالتهاب مفصل الفخذين.

5: مرضى السمنة أكثر عرضا للإصابة بالتهاب مفصل الفخذ نظرا لتراكم الدهون والحمل الزائد فى الفخذين.

6: قد يكون للعوامل الوراثية دور فى التهاب مفصل الفخذين.