تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي الكوسا باللبن

محشي الكوسا باللبنة من أشهي أطباق المحشي علي الطريقة السورية، جربيها وأخبرينا هل نجحتِ في تطبيقها؟

المقادير

1 كيلو غرام كوسا منزوع اللب

500 غرام لحم مفروم

1 كوب أرز مغسول ومصفي

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ماء بحسب الحاجة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة نعناع مجفف

1 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة نشا

ملح حسب الرغبة

4 أكواب لبن زبادي

طريقة التحضير

أخلطي في وعاء اللحم مع الأرز والسمن ونكّهي بالملح والفلفل الأسود.

إحشي ثلاثة أرباع حبات الكوسا وصفّيها في قدر.

أغمري حبات الكوسا بالماء واتركي القدر على حرارة متوسّطة حتى يغلي المزيج وتبدأ حبات الكوسا بالإستواء.

ذوّبي النشاء بالقليل من الماء ثمّ أضيفيه إلى الزبادي واخفقي جيداً حتى تتداخل المكوّنات.

ضعي المزيج على حرارة متوسّطة نكّهيه بالملح ثمّ اتركيه حتى يغلي مع التحريك من وقت إلى آخر.

أضيفي حبات الكوسا المحشية واتركيها تغلي مع الزبادي لحوالى 5 دقائق.

أهرسي الثوم مع النعناع اليابس ثمّ ضعي المزيج في مقلاة مع الزبدة على حرارة متوسّطة حتى يتغيّر لون الثوم.

أسكبي الكوسا مع اللبن بطبق التقديم وزيّني الوجه بخليط الثوم

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