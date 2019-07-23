القاهرة - لايف ستايل شوربة الكوسا والجزر طبق مناسب للرجيم و التخسيس، حضريه كطبق جانبي بجانب قطعة من الدجاج المشوي. المقادير 1 حبة جزر

2 حبة كوسا

ملح وفلفل أسود مطحون حديثا

زيت زيتون

فص ثوم مفروم

بصلة مفرومة صغيرة

رشة زنجبيل

1 كوب شوربة قليلة الدسم طريقة التحضير Advertisements في إناء عميق ضعي زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم والملح و الفلفل الأسود وقلبي حتى يذبل البصل والثوم.

أضيفي شرائح الجرز والكوسا ورشة الزنجبيل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي كوب الشوربة واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 25 دقيقة.

اخلطي الشوربة بمحضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً ثم أعيديها للقدر وسخنيها قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير فاصولياء بالطماطم والزيت تعرفى على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والفاصوليا الحمراء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا والجزر للتخسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.