تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه بالكريمة والخضروات

القاهرة - لايف ستايل جربي عمل سمك الفيلية بالكريمة والخضروات واستمتعي بطعمه اللذيذ والمليئ بالعديد من الفوائد.

المقادير فلفل حار حسب الرغبه

2 فلفل رومي مفروم

ملح وكمون

2 بصل مفروم

كزبرة وبقدونس

فيليه سمك

كاري طريقة التحضير نقطع الفيليه الى قطع متوسطة ونتبله بالليمون والملح ورشة كمون ورشة كاري

نضع بالصاج زيت الزيتون ونقلي الفيليه بس تشويح لما تنشف مويته

نضعه في البايركس ونضععلي جنب البصل مع زيت زيتون لما يذبل نضع لفلفل الرومي والفلفل الحار لما يذبل

نضع البهارات ونسكب كريمة الخفق ع الكشنه وبالاخر نسكبه فوق الفيليه اللي ف البايركس ونزينه بالكزبرة والبقدونس ورشة بهارات البيتزا ونغطيه بالقصدير وبالفرن من أسفل حني الحصول علي قوام أثقل Advertisements

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