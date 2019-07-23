شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب السكريات.. لماذا تشعر بالرغبة فى تناول المزيد منها سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى الوجبات السريعة على الكثير من السكريات، حتى إذا لم تكن تحتوى على السكر بالفعل، إدمانها يجعل هناك سببًا وراء استمرار إخبار بطنك أنك تريد السكر.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي عادة الجسم لإخبارنا أننا جائعون وحان الوقت لتناول الطعام، ولكن في حين أن مفهوم الأكل البديهي يبدو رائعًا، فماذا يحدث إذا كان كل ما تتوق إليه هو السكر .

يشرح أخصائيين التغذية وفقا لموقع " medicalnewstoday" سبب حرصنا على تناول أطعمة معينة في أوقات مختلفة وكيفية مكافحة الرغبة في تناول الأطعمة السريعة.

قد يعني تخطي الوجبات أو تناول الطعام بشكل غير صحيح البحث عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لمنحنا دفعة سريعة للطاقة، وسريعا ما يزول هذا التأثير عادة ما يكون قصير الأجل فقط وتميل المستويات المرتفعة إلى أن يتبعها انهيار سريع في نسبة السكر في الدم، مما يجعلنا نبحث عن المزيد من الأطعمة السكرية.



تناول السكريات

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إن الرغبة الشديدة في تناول الطعام لا تصبح مشكلة إلا إذا كانت تعني أن شخصًا ما ينتهي في النهاية بتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وكذلك الدهون المشبعة والسكر والملح.

إذا انتهى الأمر بمثل هذه الأطعمة، فقد تكون النتيجة تناول كميات أقل من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها، مما قد يؤدي إلى السمنة، وهو عامل خطر بالنسبة لعدد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكر من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

وبالمثل، فإن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكر والملح يمكن أن يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية، حتى في الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بثقل صحي جيد.