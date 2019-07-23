شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة دعاء سهيل تحذر من تناول أدوية التخسيس بدون استشارة طبيب مختص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الكثير من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عناوين (التخسيس بدون حرمان) و (هتخس من غير ما تحس) و (أخسر 20 كيلو في شهر) وغيرها من الإعلانات التي قد تختلف في عناوينها لكن تتشابه في مضمونها، وهو نوع من الدعاية عن أدوية للتخسيس من قبل أشخاص مجهولين هدفهم التربح فقط دون الحفاظ على مصلحة المريض، وللأسف هناك كثيرون يقعون في هذا الفخ..

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، تحذر في التقرير التالي من تناول أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وليست بإشراف من طبيب مختص.



3 أضرار لتناول أدوية تخسيس مجهولة المصدر

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن ليست جميع أنواع أدوية التخسيس تكون صحيحة أو سليمة، ولابد أن يكون مصدر تناول تلك الأدوية هو طبيب مختص، لأن الطبيب هو الوحيد الذي يفهم محتوى كورس التخسيس المناسب لكل مريض والمادة الفعالة التي يتكون منها هذا الكورس العلاجي، والتي يجب أن تكون آمنة وفعالة.

واشارت إن هناك نوع من الادوية تحتوي على مادة السيبوترامين وهي مادة محرمة دولياً، وأنا احذر من تناول أي دواء غير مصرح به من جانب وزارة الصحة.



3 معايير اختيار دواء التخسيس السليم

* ادوية فعالة ولكنها ليست آمنة:

وأوضحت إن هناك كثير من أدوية التخسيس تكون فعالة في إنقاص الوزن ولكنها ليست آمنة على الصحة ولها العديد من الآثار الجانبية الخطيرة، فهناك كثيرون يتعرضون لسكتات دماغية جراء تناول تلك الأدوية .

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل أنه يجب التأكد من مصدر هذا الدواء والمادة الفعالة التي يحتوي عليها هذا الدواء، وعن ما اذا كان مصرح به من جانب وزارة الصحة أم لا، ويجب أن يكون كل أنسان أمين على صحته أكثر من ذلك.

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