شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح هامة لاختيار الأطعمة المناسبة لمرضى حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة القومية للكلى، إن النظام الغذائي والتغذية هي جزء مهم من العيش بشكل جيد مع مرض الكلى، وكلما تقدم مرض الكلى، لابد أن تتغير الاحتياجات الغذائية الخاصة بك أيضا.

أشار التقرير إلى أن 1 من كل 10 أشخاص سيصابون بحصى في الكلى على مدار العمر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة، أن معدلات حصى الكلى في ارتفاع في جميع أنحاء العالم.

إذا كان لديك حصى في الكلى، فقد تحتاج إلى اتباع خطة نظام غذائي خاص.

وأضافت المؤسسة، إن أخصائي الرعاية الصحية يقوم بإجراء اختبارات للدم، والبول، لمعرفة نوع عوامل الخطر التي قد تكون لديك بعد ذلك سيخبرك أخصائي الرعاية الصحية بتغييرات النظام الغذائي والعلاج الطبي الذي تحتاجه لمنع عودة حصوات الكلى.

يمكن أن يساعدك اختصاصي تغذية الكلى المسجل في إجراء التغييرات اللازمة في خطة نظامك الغذائي ونمط حياتك.



الماء ضرورى للحفاظ على الكلى سليمة

توصيات النظام الغذائي لحصى الكلى...أولا : شرب الكثير من السوائل: 2-3 لتر فى اليوم

يشمل ذلك أي نوع من السوائل مثل الماء، والقهوة، والليمون، والذي ثبت أنه له تأثير مفيد باستثناء عصير الجريب فروت والصودا.

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سيساعد ذلك في إنتاج بول أقل تركيزًا، وضمان حجم بول جيد لا يقل عن 2.5 لتر فى اليوم

ثانيا :الحد من الأطعمة ذات المحتوى العالي من الأكزيلات. ثالثا :تخلص من السبانخ، والتوت والشوكولاتة..

ونخالة القمح، والمكسرات، والبنجر، من نظامك الغذائي



تناول الاطعمة المحتوية على الكالسيوم

رابعا :أكل ما يكفي من الأطعمة المحتوية على الكالسيوم..

يمكن تناول 3 حصص من الألبان يوميًا، ستساعد في تقليل خطر تكوين حصوات الكالسيوم.

خامسا: تجنب مكملات الكالسيوم الإضافية.. سادسا: تناول كمية معتدلة من البروتين..

يسبب تناول كميات كبيرة من البروتين الكليتين، فى افراز المزيد من الكالسيوم، وبالتالي هذا قد يسبب المزيد من حصوات الكلى.

سابعا: تجنب تناول كميات كبيرة من الملح..

زيادة تناول الصوديوم يزيد من الكالسيوم في البول، مما يزيد من فرص تطوير حصوات الكلى، اتباع نظام غذائي منخفض الملح مهم أيضا للسيطرة على ضغط الدم.



الحد من تناول فيتامين C

ثامنا :تجنب الجرعات العالية من مكملات فيتامين C

ينصح بتناول 60 ملجم فى اليوم من فيتامين" C" بناءً على الارشادات العالمية ،حيث أن الكميات الزائدة من 1000 مجم فى اليوم أو أكثر، قد تنتج المزيد من الأكسالات في الجسم.