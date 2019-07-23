تفاصيل الأسبوع الأول في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات لإنقاص الوزن

تتكوّن الكربوهيدرات البسيطة من عدد قليل من الجزيئات ويتم تكسيرها وامتصاصها بسرعة، مما يزيد بشكل كبير من مستوى السكر في الجسم، وبالتالي يؤدي إلى حدوث قفزات في الإنسولين في الدم. فمثل هذه الكربوهيدرات لا توفر الشبع، وبعد ساعة سوف ترغب في تناول شيء ما مرة أخرى، حيث يتم تخزين السكر غير المستخدم في شكل احتياطيات من الدهون - وبالتالي يحاول الجسم تقليل تركيز السكر في الدم.

ويؤدّي تقليل الكربوهيدرات في الطعام عن طريق التخلص من الكربوهيدرات السريعة إلى تحسّن عام في الأوعية الدموية، ويقلّل من طفرات الأنسولين، ويسمح لك بالحفاظ على شعور ثابت بالشبع بعد تناول الطعام دون الإضرار بالشكل، لأن الكربوهيدرات البطيئة تشبع لفترة أطول، وكذلك البروتينات والدهونأقرأ أيضاً :

.

سلبيات النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

يؤدي تقييد استخدام الكربوهيدرات إلى انخفاض في إجمالي محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي، والذي يتم تسويته بزيادة نسبة البروتينات والدهون. ما يؤدّي إلى ضغط إضافي على الكبد والكلى، ونقص الألياف المحتمل يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.

النظام الغذائي محظور على الحوامل والمرضعات والضعفاء، ويؤدي انخفاض كمية الكربوهيدرات في بعض الأحيان إلى الضعف وزيادة التعرض للإصابة بالفيروسات والتهيج.

القائمة الأسبوعية لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

اليوم 1

الإفطار: عجة من البيض، مع الحليب والشاي بدون سكر

الغداء: شريحة من اللحم البقري أو لحم العجل، الباذنجان المطهي مع الكزبرة

وجبة خفيفة بعد الظهر: كوب من اللبن الخالي من الدسم، بدون إضافات، خس

العشاء: معكرونة طازجة مطبوخة قليلًا مع صدور الدجاج

اليوم 2

الإفطار: خبز أسود مع الجبن

الغداء: السمك الأبيض المطهو على البخار، والخيار، والبصل، والفلفل الحلو، وسلطة الطماطم

وجبة خفيفة: الزبادي غير الدهني، حفنة من الفول السوداني دون ملح

العشاء: جبن منخفض الدسم مع البرتقال

اليوم 3

الإفطار: جبن منزلي، قهوة

الغداء: الأرز البني مع صدور الدجاج

وجبة خفيفة: كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم بدون إضافات

العشاء: الفلفل الحار والبيض المسلوق

اليوم 4

الإفطار: الخبز الأسود مع الحليب والشاي

Advertisements

الغداء: مرق الدجاج مع الخضروات وقطعة من اللحم

وجبة خفيفة بعد الظهر: بعض المشمش المجفف

العشاء: الباذنجان بالجبنة

اليوم 5

الإفطار: جبن منزلي، قهوة

الغداء: مرق اللحم، بروكلي مخبوز، شريحة من اللحم البقري

وجبة خفيفة بعد الظهر: عصير الطماطم، قطعة من الجبن

العشاء: برتقال، سلطة فول مع بعض الخضار

اليوم 6

الإفطار: الخبز الأسود مع الحليب

الغداء: مرق الدجاج مع الخضراوات وقطعة من اللحم

وجبة خفيفة: خبز الباذنجان

العشاء: الكرنب المطهي مع الطماطم

اليوم 7

الإفطار: عجة من البيض والحليب والشاي بدون سكر

الغداء: السمك الأحمر المسلوق أو مرق السمك والخيار وسلطة الطماطم

وجبة خفيفة: الجريب فروت، 3 قطع من الخوخ المجفف

العشاء: زبادي قليل الدسم، التفاح

النظام الغذائي الرئيسي يتكون من الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، والتركيز على الدهون والبروتينات. السكريات، دقيق القمح، صودا، كحول، شوكولاتة الحليب، عصير فواكه بالسكر، منتجات ألبان مع إضافات، العديد من الحبوب مستثناة بالكامل.

النتائج

نتيجة لذلك، يمكن أن تفقد الوجبات الغذائية ما يصل إلى 3 - 5 كجم أسبوعيًا، وهو انخفاض سلبي في الوزن دون إضرابات قوية عن الطعام.

هناك رأي لدى بعض أخصائيي التغذية بأن التقييد طويل المدى (أو حتى التقليل إلى الحد الأدنى) من الكربوهيدرات يؤدي إلى زيادة الحساسية عند العودة إلى تناول الطعام، ومن الأفضل عدم العودة إلى الكمية المفرطة من الحلويات والكعك على الإطلاق، بعد أن جعلت نظامك الغذائي صحيًا ومتوازنًا. غالبًا ما تظهر زيادة الوزن على وجه التحديد من خلال الاستهلاك غير المنضبط للكربوهيدرات السريعة دون بذل مجهود بدني. إذا كنت تأكل حلوى مباشرة بعد التمرين، فلن يحدث شيء، ولكن عندما تجلس،فإن تناول الكعك سيؤثّر فورًا على شخصيتك. لذلك، فإن التقييد المعقول للكربوهيدرات سيساعد في الحفاظ على الوزن الطبيعي. أنا الانخفاض المفرط في النظام الغذائي، فإن المشاكل ستزداد كالتعب، والتهيج، والضعف، وانخفاض المناعة، ومشاكل الهضم - لأن الألياف هي أيضًا كربوهيدرات، كما تقول ديلارا أخميتوفا، أخصائية التغذية ومستشارة التغذية الروسية قد يهمك أيضاً :