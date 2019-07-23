شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف أنواع الأجهزة المستخدمة لرفع الحرق.. من الدكتور وليد علي عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني كثيرون من انخفاض معدل الأيض" الحرق" في جسمهم مما ينتج عنه اصابتهم بالسمنة، وعدم القدرة على التخلص من الدهون الزائدة، وقد يشعر هذا المريض بالاكتئاب وفقدان الأمل مما يجعله يتناول المزيد من الطعام ظناً منه أنه لا أمل في أن يحصل على قوام ممشوق ومتناسق.

الدكتور وليد علي عبد الفتاح اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي والملقب بـ "رسام القوام وصانع البسمة"، يكشف من خلال حواره مع ”الخليج 365” طرق التغلب على انخفاض معدل الحرق في الجسم.



3 طرق لرفع معدل الحرق في الجسم

* كيف نستطيع رفع معدل الحرق في الجسم؟

- نستطيع رفع معدل الحرق في الجسم اما أن تناول المشروبات الحارقة مثل القرفة والزنجبيل والشاي الاخضر والليمون وغيرها، أو أعطاوه كورس التخسيس المناسب له وهو عبارة عن أدوية تخسيس آمنة تماماً، أو استخدام بعض الأجهزة الحديثة لرفع معدل الحرق في الجسم.

* ما هي أنواع الأجهزة التي تستخدم في رفع معدل الحرق؟

- هناك نوعين من الأجهزة نوع يعمل على تصغير حجم المعدة بدون جراحة عن طريق أجهزة الكرايو CRYO ، ورفع معدل الحرق عن طريق الكرايو ليزر مع التخلص من السموم والتي تسبب أنخفاض معدل الحرق وعدم القدرة على التخلص من الدهون بشكل جيد، فمنظومة التخلص من الدهون منظومة تتألف من حرق الدهون وتصغير حجم المعدة والتخلص من السموم والتخلص من الدهون الزائدة الضارة.

* قد يشعر مريض السمنة بإنه لا يوجد نتيجة في فقدانه للوزن مما يجعله يقبل على الطعام بشكل أكبر فكيف نتعامل معه؟

- مريض السمنة الذي يشعر بعدم وجود نتيجة يصاب بالتوتر، وعندما يزيد التوتر السموم الداخلية تعلى أكثر، والدهون الضارة الموجودة في الجسم تعلى أكثر، فبالتالي يخاف أن يسير على نظام غذائي صحيح لأنه يعتقد إنه لا يحصل على النتيجة، فبالتالي عندما يخضع لجلسة علاجية على تلك الأجهزة السالفة الذكر لا تعطي نتيجة .



أنواع الأجهزة الحديثة المستخدمة لرفع معدل الحرق

* هل يعني ذلك إنه قبل خضوع المريض لجلسة العلاج على أجهزة الكاريو هناك خطوات تحضيرية؟

- نعم بالتأكيد فيجب أن أؤهل المريض نفسياً لتقبل العلاج، وتقليل التوتر الذي يشعر به حتى نحصل على النتيجة التي نرجوها من هذه الأجهزة.

* بعد أنتهاء الجلسة ما هي النصائح التي تعطيها للمريض؟

- أنصحه بشرب الماء بشكل كبير بعد الجلسة مع تناول المشروبات الحارقة بشكل كبير أيضا مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة وغيرها.

* هل هذه الأجهزة يشعر المريض معها بأي ألم؟

- لا على الإطلاق فهي من أساليب التخلص من الدهون بدون جراحة، وبدون تخدير وبدون الشعور بأي ألم ، وأثناء الجلسة المريض يشاهد التلفاز أو يستمع إلي الموسيقى، ويخرج من الجلسة وهو أكثر استرخاء وسعادة.

* كم عدد الجلسات التي يحصل عليها المريض لكي يصل لنتيجة إيجابية؟

- عدد الجلسات تختلف من شخص إلي أخر حسب طبيعة الدهون إن كانت عنيدة أم متوسطة أو سهلة فقد يحصل بعض الاشخاص على نتيجة من الجلسة الاولى أو جلستين ولكن أقصى عدد جلسات من الممكن أن يخضع لها المريض هو 10 جلسات على الأكثر ونحصل على نتيجة ممتازة.

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