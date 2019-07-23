شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول البطاطا والبنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكربوهيدرات المعقدة تعد هي وقود الجسم التي لا غني عنها، فهي مفيدة وتمد الجسم بالعديد من الشعور بالطاقة والحيوية والنشاط، ولذا يجب القيام بتناول الأطعمة التي تحتوي عليه بشكل كبير، ولذا عليك القيام بهذا الأمر وتناول الأطعمة الغنية ب الكربوهيدرات المعقدة.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي فوائد تناول الكربوهيدرات المعقدة للجسم، وما هو السبب الذي يجعلها من الأطعمة الأساسية التي يجب تناولها، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

أشار التقرير، إلي أن تناولك للكربوهيدات المعقدة يعد من الحيل الجيدة والهامة لجسمك، لأنها تساهم في امداد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، ولذا يجب تناولها بشكل دائم، فهي أيضا تساهم في بناء عضلات الجسم، وتقلل من حدة الدهون به.

ويقوم العديد من الأشخاص بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وأيضا تعمل علي التخلص من الوزن الزائد في حالة تناولها مع الألياف، ولذا يمكنك إعداد طبق كبير من السلطة الخضراء ووضع الذرة الحلوة عليها والبنجر، فهذه الوجبة تعد متكاملة، وأيضا تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة.

ومن ضمن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة فهي التالي:

-البطاطا.

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-البنجر.

-الذرة.

-الأرز .

-الشوفان.

-التفاح.

-الموز.

-التمر.

-العدس.