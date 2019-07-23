أسباب وعلاج الشد العضلي أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:26 مساءً - من الاعراض المرافقة لأعراض الحمل العامة والمعروفة شكوى النساء الحوامل من حدوث الشد العضلي في الساق خصوصاً، ولتفسير هذه الظاهرة أو هذا العرض يشرح لنا الدكتور عدلي الحاج _ استشاري النساء والولادة_ أسباب وعلاج هذه الحالة كما يلي:

يسبب الشد العضلي ألماص للحامل مما يجعلها تستيقظ من نومها ولهذا الشعور المزعج عدة أسباب منها:

الوقوف الطويل :

الوقوف على القدمين لفترة طويلة إما بسبب طبيعة عملك أو الوقوف في المطبخ، أو إذا كان لديك طفلاً صغيراً ويطلب منك أن تحمليه واقفة يطلة الوقت لكي يسكت بسبب شعوره الدائم بالغيرة من المولود القادم.

لذلك يجب أن تقومي بتبديل وضعية القدمين.

يجب أن تجلسي مع رفع القدمين عن مستوى جسمك بواسطة وسادة مريحة.

الراحة الطويلة :

نعم، وعلى العكس من الوقوف الطويل، فأنت حين تجلسين لفترة طويلة دون حراك وتدعين أن الطبيب طلب منك الراحة وبالتالي يحدث لديك ضعفاً ووهناً بالعضلات، وتشعرين بالتنميل في الأطراف ثم الشد العضلي.

شرب الماء :

قلة شرب الماء تؤدي للشعور بالشد العضلي، وقد ترفض الحامل شرب الماء بسبب كثرة التبول ولكن يجب أن تشرب لترين من الماء يومياً.

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الكعب العالي :

لبس الأحذية ذات الكعب العالي وعدم التخلي عنها في فترة الحمل بدافع الأناقة والنتيجة هي حدوث الشد العضلي.

التدليك والمساج :

عدم القيام بالتدليك والمساج لمنطقة القدم ومشط الرجل، وذلك لأن بطنك أصبحت كبيرة الحجم ولا تستطيعين الوصول لهذه المنطقة، ولكن على زوجك القيام بذلك لكي تتخلصي من الشد العضلي.

عدم ممارسة التمارين :

عدم ممارسة تمارين تقوية العضلة" الاستريتش"، وهذه التمارين تعمل على تمرين العضلات ومرونتها وتزيد قوة تحملها للوزن الزائد.

نسبة الكالسيوم والماغنيسوم :

عدم إجراء فحص لنسبة الكالسيوم في الدم للتأكد من أن الحامل لا تعاني من نقص في الكالسيوم وهو بدوره يؤدي لآلام في العضلات، ويجب أن تحصل على الكمية المناسبة بشكل يومي.

وعدم الحصول على الماغنيسيوم بكمية مناسبة، لأن نقص الماغنيسيوم في الجسم يؤدي لألم العضلات،

ويمكن الحصول عليه من الأطعمة الطبيعية مثل البطيخ والسبانخ والبامية.