للمرأة حق اختيار طريقة الولادة بحسب قانون برازيلي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:26 مساءً - نسبة كبيرة من النساء في مختلف دول العالم تفضلن طريقة الولادة الطبيعية؛ إلا أن نسبة أخرى وهي أيضاً ليست بالقليلة، تفضلن أن يتم توليدها عن طريق عملية جراحية للولادة تعرف باسم القيصرية. ومما يبدو واضحاً من خلال قانون صدر في البرازيل حديثاً بأنه ليس للمرأة في كثير من دول العالم حق اختيار طريقة الولادة ما لم تكن ظروف معينة تقتضي طريقة دون أخرى. والمقصود هنا هو اختيار العملية الجراحية القيصرية لاكتساب المولود حتى إن لم تكن هناك حاجة لذلك.

قانون جديد في البرازيل :

من خلال النشرة الطبية الأسبوعية التي تصدرها وزارة الصحة البرازيلية كشف النقاب عن أن القطاع الصحي الحكومي قد قرر أخيراً إعطاء المرأة حق اختيار إجراء العملية القيصرية من أجل الولادة حتى وإن لم تكن هناك عقبات تحول دون الولادة الطبيعية.

مجانية :

قبل هذا القانون كانت مستشفيات وعيادات الصحة التابعة للقطاع الحكومي في البرازيل لا تجري العملية القيصرية للولادة؛ لأنها مجانية وتكلف القطاع الحكومي مبالغ كبيرة. كانت العملية القيصرية مسموحة في القطاع الصحي الحكومي فقط في حالة واحدة وهي وجود عائق أمام طريقة الولادة الطبيعية.

مطالبات :

إن الحكومة البرازيلية قررت بعد مطالبات من النساء البرازيليات اللواتي تنتمين للطبقة الفقيرة في البلاد منذ سنوات إصداره. وينص القانون الجديد على أن للمرأة حق اختيار طريقة الولادة، بما في ذلك العملية القيصرية حتى إن لم يكن هناك ما يعوق الولادة الطبيعية.

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قبل القانون :

وأوضحت النشرة الصحية البرازيلية أنه قبل صدور هذا القانون قبل يومين كانت النساء تخترن العمليات القيصرية لاكتساب مواليدهن فقط في العيادات والمشافي التابعة للقطاع الخاص، مما يعني أن النساء من الطبقتين الوسطى والغنية فقط كن تمتلكن القدرة على إجراء العمليات القيصرية. ومع صدور القانون الجديد فإن جميع النساء البرازيليات تتساوين في حق اختيار طريقة الولادة.

ترحيب كامل :

مواقع التواصل الاجتماعي في عموم البرازيل رحبت بهذا القانون، وقالت النساء المشاركات في التفاعل مع هذه المواقع إن العملية القيصرية أفضل بالنسبة لهن من أجل تجنب الآلام المبرحة التي تعانيها المرأة جراء طريقة الولادة الطبيعية.

طريقة جزيلي بندشن مازالت منتشرة في البرازيل :

جزيلي بندشن هي عارضة أزياء برازيلية، دخلت العالمية في عالم الموضة ولكنها اعتزلت السير على منصات عرض الأزياء منذ سنوات قليلة بعد أن تزوجت من رياضي أمريكي، وهي تعيش في الولايات المتحدة. أما طريقتها التي تبنتها بعض نساء البرازيل فتتضمن حدوث الولادة بشكل طبيعي في حوض من الماء، بحيث يخرج الطفل إلى الدنيا، وهو يغوص في حوض من الماء. وكانت جزيلي قد صرحت مرات عدة بأن هذه تعتبر أفضل طريقة بالنسبة لها من أجل الولادة. وقد ولدت مرتين على هذا النحو. كما كانت قد أكدت أن طريقة الولادة الطبيعية توطد الصلة العاطفية بين الأم وطفلها.