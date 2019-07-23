أسماء مواليد مشتركة للبنات والأولاد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:26 مساءً - قالت لي صديقتي بأنها قررت أن تختار اسماً يصلح للبنات والأولاد لابنتها لأن الطبيب أخبرها أنها لن تنجب غير هذه البنت، وتحب أن يكنى زوجها بكنية يعتقد من يسمعها أن لديه ولداَ، وذلك مراعاة لشعور زوجها الذي يحلم بإنجاب الولد بالطبع، ولذلك فهي قد اختارت لابنتها اسم " وسام"........

ورغم أن هناك أسباباً كثيرة تدفع الأمهات والآباء لاختيار أسماء مناسبة للجنسين، ولكننا لسنا بصدد شرح هذه الأسباب فكل ما علينا هو عرض هذه القائمة كما يلي:

أسماء المواليد المشتركة للجنسين :

أرب: حاجة وطلب وغاية، أو عقل وبصيرة.

إساف: أرض رقيقة ناعمة.

براء: طاهر وبريء.

بلسم: سائل عطري يستخرج من نبات في اليمن، ومادة صمغية تسمى الراتنج وتضمد بها الجروح، واصلها يونانية.

بيان: فصاحة وبلاغة، ووضوح وجلاء وإشراق.

بدر: قمر منير في السماء.

تلاد: قديم، مال موروث.

تريم: من تواضع لله من عباده.

ثمال: المغيث القائم بامر الناس، وكذلك المغيثة.

جبرة: اسم نبات رائحته كالخمر، وهو من يصلح العظم بعد كسرها.

جهاد: بذل النفس والنضال والكفاح من أجل الدين.

ذمام: بكسر حرف الذال وهو العهد والميثاق والأمان.

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رئاب: ما تسد به الفجوة، والإصلاح والرؤبة.

زيان: بفتح حرف الزين وهو حسن الوجه أو حسنته.

شكر: حمد وثناء على عمل أو معروف.

طهور: بفتح الطاء وهو كثير الطهارة والنظافة وكثيرتهما.

عبيدة: مؤنث عبيد، وتصغير عبد، وعبيد أسم صحابي جليل هو عبيدة بن الحارث.

عطية: منحة وهبة دون مقابل أو ثمن.

كلثوم: كثير لحم الخدين، امرأة حسنة الوجه.

كنان: وقاء كل شيء وستره.

ميسرة: خلاف الميمنة وهو من تكوين الجيش، وسهولة وغنى.

نوف: علو وارتفاع في المكانة.

وثيمة: مكتنز أو مكتنزة اللحم، سمين أو سمينة.

نهاد: بضم النون وتعني زهاء، مقدار، مسرع في قتال العدو.

ود: حب ومودة صادقة، وتفتح الواو وتكسر.

ورد: وهو اسم للجنسين، وهو نور الشجر، وغلب الاسم على الشجر الشائك من فصيلة الورديات ذات الألوان المختلفة والروائح العطرة، وهو اسم من أسماء الأسد.