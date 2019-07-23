6 عوامل مهمة تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الكبد

سرطان الكبد واحد من أخطر الأمراض التي تؤثر على صحة الجسم، حيث أنه يسبب ألم شديد وتورم في منطقة البطن مع عدم القدرة على بذل أي مجهود، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض وهي:

1:الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي بي أو فيروس الالتهاب الكبدي سي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

2:تليف الكبد من الحالات المرضية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

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3:بعض أمراض الكبد الوراثية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد ومنها داء ترسب الاصبغة الدوية وداء ويلسون.

4:مرضى السكر، أكثر عرضا للإصابة بأمراض الكبد وخصوص سرطان الكبد.

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5:مرض الكبد الدهني، حيث يؤدي تراكم الدهون في الكبد إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكبد.

6: الإفراط في تناول الكحوليات، فقد يؤدي تناول كمية كبيرة من الكحول بصورة يومية على مدار سنوات إلى الإصابة بتلف الكبد غير القابل للعلاج وزيادة مخاطر إصابتك بسرطان الكبد.

وينصح باتباع نظام غذائي صحي للوقاية من أمراض الكبد ويعتبر أبرزها الحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين.

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