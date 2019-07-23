شكرا لقرائتكم خبر عن علشان تبطل لحمة..الأغذية النباتية تقلل من خطر الإصابة بسكر النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الوجبات الغذائية المستندة إلى النبات، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، حلل الباحثون 300 ألف شخص الذين اتبعوا نظام غذائي نباتي ،أولئك الذين كانوا صارمين لديهم أدنى فرص للإصابة بالمرض.

وقالت الصحيفة، إن البالغين الذين اختاروا الأطعمة النباتية "الصحية"، التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، والدهون، والملح ، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، كانوا أقل عرضة للخطر.



الوقاية من مرض السكر النوع الثانى

في جميع الدراسات التي تم تحليلها، لا تزال أعلى فئة من الالتزام بالوجبات الغذائية النباتية تحتوي على كمية كبيرة من الأغذية المشتقة من الحيوانات ، ليس من الواضح حاليًا ما إذا كان انخفاض استهلاك اللحوم وراء انخفاض المخاطر، أو ان هناك عامل آخر، مثل كمية كبيرة من الألياف.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظم الغذائية المستندة إلى النبات أثبتت أنها تحسن من حساسية الإنسولين، وتقلل من الوزن، وكلاهما يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال التقرير ، الذى نشرته صحيفة ديلى ميل اليوم الاثنين، أن هناك 4 ملايين شخص يعانون من مرض السكري في بريطانيا، و 90% منهم مصابون بالنوع الثاني.

الباحثون في جامعة هارفارد استخدمت مدرسة تشان للصحة العامة في بوسطن، 9 دراسات حققت في العلاقة بين النظام الغذائي النباتي، ومرض السكري من النوع الثاني، تضمنت المراجعة بيانات من 307.099 مشاركًا، تم تشخيص 23.544 منهم بمرض السكري من النوع الثانى، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أعلى نسبة تمسك بالنُظم الغذائية النباتية لديهم خطر أقل بنسبة 23 % من الإصابة بالنوع الثاني من السكري، مقارنةً بالأشخاص الذين يعانون من ضعف في الالتزام بالوجبات الغذائية.

كان الخطر أقل لدى أولئك الذين تناولوا وجبات صحية نباتية، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة الطب الباطني الأمريكية.

وقال الكاتب الرئيسي فرانك تشيان، الذي أجرى البحث كطالب للماجستير، إن الأنماط الغذائية القائمة على النبات تكتسب شعبية في السنوات الأخيرة ، لذلك اعتقدنا أنه من الأهمية بمكان تحديد مدى ارتباطهم الكلي بمخاطر السكري، خاصة وأن هذه الوجبات يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا من حيث تركيبتها الغذائية.

وفقًا للباحثين، توفر الدراسة الحالية الدليل الأكثر شمولًا حتى الآن على العلاقة بين النظم الغذائية المستندة إلى النبات، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

أظهر البحث، أن الأنظمة الغذائية الصحية، والأطعمة النباتية، تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، وضغط الدم، وتقليل الوزن، وتخفيف الالتهابات الجهازية، والتي يمكن أن تسهم جميعها في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

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يشتمل النظام الغذائي "الصحي" ذو الشعبية المتزايدة على مزيج من الأطعمة، مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبقوليات، والقليل من اللحوم،ومنتجات الألبان.

دعا الخبراء إلى إجراء المزيد من البحوث لفهم مكونات نظام غذائي صحي قائم على النباتات، يمكن أن يحمي من مرض السكري من النوع 2.

وقالوا إن كمية الألياف المرتفعة، الموجودة أساسًا في الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والبقوليات، قد تلعب دورًا مهمًا ،حيث تساعد الألياف الغذائية على الحفاظ على وزن صحي، وقد سبق أن ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، مثل مرض السكري ،وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وقال الدكتور إيان جونسون، باحث التغذية في معهد كوادرام للعلوم البيولوجية، "لقد ثبت من الدراسات السكانية أن النباتيين يميلون إلى أن يكون لديهم مؤشر كتلة جسم أقل، وخطر أقل للإصابة بأمراض القلب، عن الذين يتناولون اللحوم.

ومع ذلك، يتم تطبيق مصطلح "نباتي"، على مجموعة كاملة من العادات الغذائية المختلفة، التي تتراوح من أولئك الذين يتجنبون فقط اللحوم الحمراء، إلى النباتيين الذين يتجنبون جميع الأطعمة ذات الأصل الحيواني.

وقالت الصحيفة،أيا كانت الآليات الموجودة في العمل، فإن هذه الدراسة تتسق مع نصائح الصحة العامة الحالية، لاستهلاك كميات كبيرة من الأغذية النباتية المعالجة الغنية بالحبوب الكاملة، والألياف، والحد من استهلاك المنتجات الحيوانية.

وقال البروفيسور توم ساندرز، أستاذ التغذية، بكلية كينجز كوليدج لندن (KCL): "عمومًا، النباتيون أخف من الذين يتناولون اللحوم، ويأكلون المزيد من الكلوليرين كلاهما من العوامل التي من شأنها تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة تناول الأغذية النباتية، التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، والكربوهيدرات المكررة، تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، خاصة عندما يرتبط ذلك بمستويات منخفضة من النشاط البدني، وبالتالي، فإن تجنب اللحوم لا يقلل بالضرورة من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وأضافت الصحيفة، أن الدراسة لم تقارن بين النظام الغذائي النباتي، والنظام الغذائي مع اللحوم،كما أنه لم يكن قادرًا على التحكم في تاريخ العائلة، ونشاط التمرينات، وهي أيضًا عوامل خطر لمرض السكري من النوع 2، ولكنها تتحكم في العمر ومؤشر كتلة الجسم.

وقال التقرير، أن أكثر من 12 مليون شخص في بريطانيا معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أن الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة، هي المحرك الرئيسي وراء هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.