شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5 طرق طبيعية.. حاربى ألم الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"ألم واكتئاب ومغص"، من الأعراض التى تصاب بها السيدات أثناء فترة الدورة الشهرية وهى اعراض طبيعية تختفى بعد انتهاء فترة الطمث، ولكن بعض السيدات لا تتحمل ألم الدورة الشهرية وتلجأ للمسكنات، وحسب ما ذكره موقع onhealth فأن هناك بعض الطرق الطبيعية لتسكين ألم الدورة الشهرية وهى:

شاى البابونج

يعتبر من المشروبات الدافئة التى تعمل على تسكين الألم وعلاج الالتهاب والمغص، كما انه يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تهدئة الاعصاب.



اعشاب

الشمر

يحتوى الشمر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما انه يعمل على تسكين الألم، وينصح بتناوله يوميا.

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القرفة

تحتوى على المهدئات والخصائص التى تحد من تشنجات البطن والمغص الناتج عن الدورة الشهرية، لذلك ينصح بتناولها يوميا أثناء فترة الطمث.

الزنجبيل

يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على التخلص من المغص وتشنجات البطن الناتجة عن ألم الدورة الشهرية كما انه يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض.

الينسون

يحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات التى تحد من الألم والالتهاب وتحارب المغص وتشنجات البطن.