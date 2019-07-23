شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث ضعف مفاجئ فى السمع وكيف تحمى نفسك من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف ضعف السمع المفاجئ بانخفاض قدره 30 ديسيبل على الأقل في أكثر من 3 ترددات خلال فترة زمنية قصيرة، فقد يستيقظ بعض الأشخاص ويدركون أنهم لم يعد بإمكانهم السماع بشكل جيد في أذن واحدة.

وعلى الرغم أن ضعف السمع يحدث بشكل شائع فى أذن واحدة فقط إلا أنه يمكن أن يؤثر على الاثنين معا، ووفقا لموقع "netdoctor" فيختلف ضعف السمع المفاجئ عن ضعف السمع المؤقت، والذى قد يكون بسبب تراكم شمع الأذن أو الإصابة بنزلة برد أو التعرض لضوضاء عالية مؤخرًا، في بعض الأحيان لا يأخذ الأشخاص ضعف السمع المفاجئ على محمل الجد وغالبًا ما ينتظرون وقتًا طويلاً للحصول على العلاج، مما يؤدى إلى فقدان دائم للسمع، لذلك من الضرورى التعامل مع أي فقدان مفاجئ للسمع بجدية.



ضعف السمع المفاجئ

يمكن أن يحدث فقدان السمع المفاجئ فى أى وقت لأسباب متنوعة:

• عدوى فيروسية.

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• مشاكل الدورة الدموية.

• صدمات الرأس.

• مرض المناعة الذاتية.

يعتبر ضعف السمع المفاجئ أكثر انتشارًا فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا.

على الرغم من أن أسباب ضعف السمع المفاجئ غير واضحة، مما يجعل الوقاية صعبة، ولكن ضمان الحفاظ على صحة جيدة هو أحد أفضل الطرق لحماية السمع أيضًا حيث يوصى الأطباء بالتالى: