شكرا لقرائتكم خبر عن طعام يؤدى تناوله يوميا إلى الإصابة بمرض السكر.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج دراسة ضخمة إلى أن تناول وجبة واحدة فقط من اللحوم يوميًا قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر.

ووفقا لتقرير موقع " Reader’s Digest" أوضح أن الدراسة التى تم إجراؤها على مدار 10 سنوات فى تتبع عادات الأشخاص الغذائية، بعد أن أجرى الباحثون مقابلات مع المشاركين حول عاداتهم الغذائية واستهلاكهم الغذائي.

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أفادت البيانات أن وجبة واحدة فقط بحجم حبة النخيل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 23 % بالنسبة لتناول اللحوم الحمراء و 15 % للحوم الداكنة الموجودة في الدواجن.

وعلى الرغم من أن الجسم يمتص الحديد سريعًا، إلا أن المستويات المفرطة منه يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة، بما في ذلك تلك التي تنتج الأنسولين في البنكرياس مما قد يؤدي إلى مرض السكر فى النهاية.



مرض السكر

ولكن قد لا تحتاج إلى إزالة اللحوم من النظام الغذائي بالكامل، وبدلاً من ذلك ، حاول تقليل الاستهلاك اليومي وخاصة اللحوم الحمراء، واختيار صدور الدجاج أو الأسماك أو المحار، أو منتجات الألبان التي تحتوي على البروتين النباتي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكر.