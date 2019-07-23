شكرا لقرائتكم فرنسا تطالب السلطات الليبية بالإفراج عن المهاجرين المحتجزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" السلطات الليبية الاثنين إلى التوقف عن احتجاز اللاجئين العابرين في معسكرات الاعتقال، وطالب بالإفراج عنهم في أسرع وقت،

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