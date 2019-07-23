شكرا لقرائتكم ترمب: الرغبة في إبرام اتفاق مع إيران تزداد صعوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الرغبة في إبرام اتفاق مع إيران تزداد صعوبة، وإن الوضع قد يسير في أي من الاتجاهين بسهولة كبيرة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة

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