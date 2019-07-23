دراسة تؤكّد أنّ المشي في المساحات الخضراء يقلل الرغبة في التدخين

كشفت مجلة Newsweek عن دراسة جديدة تشير إلى وجود صلة بين التعرض لمناطق خضراء وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الكحوليات، والسجائر، والوجبات السريعة.

التقرير - الذي نشر في مجلة Health & Place- هو الأول الذي يبحث في العلاقات المحتملة بين التعرض للطبيعة والعواطف السلبية، حيث قام الباحثون في كلية علم النفس بجامعة بليموث باستطلاع 149 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عامًا، حول نسبة المساحات الخضراء في الحي الذي يعيشون فيه، ووجود مناظر خضراء من منازلهم، ووصولهم إلى الحديقة، وعدد المرات التي يستخدمون فيها المساحات الخضراء العامة.

طرحت الدراسة أيضًا أسئلة حول تجارب الاكتئاب والقلق، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول أشياء مثل الكافيين، والشيكولاتة، والكحولن والنيكوتين، وقام المشاركون بتصنيف صورهم، رغباتهم، وتدخلاتهم على مقياس من 11 نقطة، ووجد الباحثون أن وجود مساحة خضراء مرئية ساهم في انخفاض الرغبة الشديدة في التدخين وتناول الوجبات السريعة.

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وأشارت المجلة إلى أن هناك دراسة أجريت عام 2015 من جامعة ميشيغان، أفادت بأن المشي في الطبيعة لمدة 90 دقيقة كان فعالا في مكافحة الاكتئاب، واضطرابات المزاج الأخرى، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم وقت للمشي لمدة 90 دقيقة فتشير هذه الدراسة الجديدة إلى أن مجرد النظر إلى نافذة على شجرة يمكن أن يساعد في محاربة عادة سيئة، والتخلص منها، ويمكن أن تؤثر على الصحة العامة، وتشجع على التخطيط للوصول إلى المساحات الخضراء.

وقالت لين مارتن، المؤلفة الرئيسية في الدراسة، إنه من المعروف أن الاستمتاع بالطبيعة في الهواء الطلق مرتبط برفاهية الشخص، ولكن لكي يكون هناك ارتباط مماثل بالرغبة الشديدة في مجرد القدرة على رؤية المساحات الخضراء يضيف بعدًا جديدًا إلى الأبحاث السابقة.

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