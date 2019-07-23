الملكة إليزابيث ترفض تبني كلب آخر لمولود الأمير هاري وميغان ماركل

بعد علمها اعتزام دوقي ساسكس هاري وميغان ماركل بتبني كلب إنقاذ آخر لمولودهما أرتشي، أصدرت الملكة إليزابيث الثانية قرارًا بحظر دخول الحيوانات الأليفة قصر باكينغهام.

وأفادت بهذا الخصوص تقارير صحفية أميركية بأن الملكة انزعجت بالفعل لدى علمها بذلك وأنها أبلغت المعاونين الملكيين بعدم السماح بدخول أي كلاب أخرى إلى قصر باكينغهام.

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وكشف مصدر ملكي في هذا السياق بالقول: "بعد نقل مكتبي هاري وميغان داخل قصر باكينغهام، تود الملكة الحفاظ على نظافة السجاد الموجود بالمكان، ولهذا منعت دخول الكلاب هناك".

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وأشار المصدر إلى أن الملكة ترى أن بمقدور حفيدها وزوجته أن يأويا ذلك الكلب في منزلهما الواقع في مقاطعة فروغمور، وليس في قلعتها التي تود الحفاظ عليها وعلى نظافتها.

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