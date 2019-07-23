شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ليزر ولا تعب.. طرق صحية لتقليل ظهور شعر الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعانى بعض الفتيات نمو الشعر الزائد فى الجسم مما يؤثر على حالتهن النفسية ويعرضهن للتوتر والإحراج دائما، قد يكون ذلك بسبب العوامل الوراثية أو نتيجة خلل فى الهرمونات، وقد يكون ذلك نتيجة تكيسات المبايض.

وحسب ما ذكره موقع positivehealthwellness فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على الحد من ظهور الشعر الزائد فى الجسم وهى:

السكر والليمون

وهو من أبسط الطرق الطبيعية التى تساعد على منع ظهور الشعر ، كما انه يساعد على ترطيب وتفتيح البشرة، وذلك عن طريق وضع معلقتين سكر على نف ليمونة وفرك الخليط على البشرة، ثم غسله بالمياه الفاترة.

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شعر الجسم

بيض ونشا

اثبتت الابحاث أن البيض يعمل على تقليل ظهور شعر الجسم وذلك عن طريق خلط البيض مع النشا ومعلقة سكر وتدليك الجسم بالخليط وتركه لمدة نصف ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.

ماء الترمس

يحتوى الترمس على بعض الخصائص التى تعمل على تقليل ظهور شعر الجسم، وذلك عن طريق نقع الترمس لمدة يوم كامل ثم وضع الماه فى زجاجة فى الثلاجة ثم دهن الجسم بها بعد ازالة الشعر منه، فهى تساعد على تقليل ظهور الشعر بشكل كبير.