شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة البيبى.. أكلات ابعدى عنها فى فترة الرضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء فترة الرضاعة تُنصح المرأة بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والتى تحتوى على فيتامينات وخصائص تعمل على زيادة حليب الثدى وتغذية الطفل، فتعتبر الرضاعة الطبيعية من أكثر الطرق التى تحافظ على صحة الطفل وتحميه من الأمراض والعدوى.

وهناك أيضا بعض الأطعمة التى يجب أن تتجنبها المرأة أثناء فترة االرضاعة نظرا لتأثيرها السيئ على صحة الطفل، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أبرز هذه الأطعمة هى:



الرضاعة

1: ينصح بتجنب تناول الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الزئبق لأنها تؤثر على صحة الطفل ومنها التونة الحمراء وسمك البلطى.

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2: يجب الحد من تناول الأطعمة الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفى، لأنها قد تسبب اضطراب فى الجهاز الهضمى للطفل والإسهال الشديد.

3: امتنعى عن تناول الأطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل لأنها قد تؤثر على طعم حليب الثدى وتسبب المغص للأطفال الرضع.

4: الإكثار من تناول الحلوى والسكريات قد تسبب السهر وعدم انتظام النوم عند الأطفال.

5: ابتعدى عن الأطعمة التى تسبب الحساسية للأطفال ومنها الشيكولاتة والسمك والفراولة.

6: تحنبى الإفراط فى تناول البقوليات مثل الفاصوليا واللوبيا والفول، فهذه الأطعمة قد تسبب عسر الهضم للطفل، واستبدليها بالخضراوات والفواكه.