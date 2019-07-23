شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة طبيعية للتخلص من الكرش فى 10 أيام.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكرش من أكثر الأشياء التى تؤرق العديد من الأشخاص، ويريد الجميع خاصة السيدات الحصول على مظهر مشدود وممشوق للبطن، ولكن أسلوب الحياة العصرية مع تناول الوجبات الطعام بطريقة غير منتظمة وقلة النشاط البدني، تؤدي إلى مشاكل مثل تراكم الدهون والوزن الزائد.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى "FoxNews"، أوضح فريق من الخبراء أن كثيرا من الناس يحاولون حل هذه المشاكل، لكن لا يقدرون على ذلك إذا كانوا من الأشخاص الذين يتجنبون ممارسة الرياضة.

وأشار الخبراء إلى أن هناك مشروبا طبيعيا سوف يساعد على حل هذه المشكلة بعد 10 أيام فقط، ويعتمد في تكوينه على الموز الذي يساعد في إزالة السموم.

Advertisements وثبت أن هذه الفاكهة فعالة في الحد من دهون البطن وخصوصا عندما يقترن ببعض من الأغذية الصحية الأخرى مثل الكتان والسبانخ، لافتين إلي أن تحضير هذا المشروب المكون من الموز هو أمر بسيط ونتائجه مذهلة. • المكونات:1- ثمرة موز • المكونات:1- ثمرة موز

2- برتقالة واحدة

3- 1/2 كوب من الزبادي قليل الدسم

4- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

5- قليل من الزنجبيل

6- 2 ملعقة طعام من بذور الكتان

7- 2 ملعقة طعام من اللبن المجفف

• طريقة الإعداد:

مزج جميع المكونات ثم شرب المشروب على الفور بعد تحضيره، وينصح بشرب هذا المزيج يومياً لمدة 10 أيام للحصول على نتائج مرضية.