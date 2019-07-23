الارشيف / صحة ورشاقة

وصفة طبيعية للتخلص من الكرش فى 10 أيام.. اعرفها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة طبيعية للتخلص من الكرش فى 10 أيام.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

الكرش من أكثر الأشياء التى تؤرق العديد من الأشخاص، ويريد الجميع خاصة السيدات الحصول على مظهر مشدود وممشوق للبطن، ولكن أسلوب الحياة العصرية مع تناول الوجبات الطعام بطريقة غير منتظمة وقلة النشاط البدني، تؤدي إلى مشاكل مثل تراكم الدهون والوزن الزائد.

 

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى "FoxNews"، أوضح فريق من الخبراء أن كثيرا من الناس يحاولون حل هذه المشاكل، لكن لا يقدرون على ذلك إذا كانوا من الأشخاص الذين يتجنبون ممارسة .

 

وأشار الخبراء إلى أن هناك مشروبا طبيعيا سوف يساعد على حل هذه المشكلة بعد 10 أيام فقط، ويعتمد في تكوينه على الموز الذي يساعد في إزالة السموم. 

 

Advertisements

وثبت أن هذه الفاكهة فعالة في الحد من دهون البطن وخصوصا عندما يقترن ببعض من الأغذية الصحية الأخرى مثل الكتان والسبانخ، لافتين إلي أن تحضير هذا المشروب المكون من الموز هو أمر بسيط ونتائجه مذهلة.

• المكونات:1- ثمرة موز

2- برتقالة واحدة

3- 1/2  كوب من الزبادي قليل الدسم

4- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

5- قليل من الزنجبيل

6- 2 ملعقة طعام من بذور الكتان

7- 2 ملعقة طعام من اللبن المجفف

• طريقة الإعداد:

مزج جميع المكونات ثم شرب المشروب على الفور بعد تحضيره، وينصح بشرب هذا المزيج يومياً لمدة 10 أيام للحصول على نتائج مرضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفة طبيعية للتخلص من الكرش فى 10 أيام.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا