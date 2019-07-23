شكرا لقرائتكم خبر عن العض على أنسجة الفم الداخلية.. اضطراب ذاتى يسبب مضاعفات صحية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يعض على أنسجة الفم من الداخل نتيجة للتوتر أو القلق أو حتى أثناء تناول الطعام، ولكن هذا الاضطراب الذاتي يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة.

لا تستطيع التوقف عن قضم فمك الداخلي؟ العض على جانبى الخد من الداخل على غرار عض الأظافر، هو عادة مرتبطة بالضغط وتنبع من القلق واضطراب الوسواس القهري وإذا تركت دون علاج، فقد تؤدي إلى مخاوف صحية خطيرة.

عض الخد، هو حالة مزمنة تتميز بالعض المتكرر داخل الفم، يمكن إجراؤها إما عن طريق الخطأ أو بشكل متكرر عن قصد، وتعتبر اضطرابًا للصحة العقلية إذا تداخلت مع نوعية حياتك أو تسببت في إصابة خطيرة أو ضائقة.



العض على الخد من الداخل

ما الذي يسبب العض على الخد من الداخل

تشمل العوامل المسببة الشائعة التوتر والقلق والملل، وتشير الأبحاث السابقة وفقا لتقرير موقع "netdoctor" إلى أن السلوكيات المتكررة التي تركز على الجسم مثل هذا غالباً ما تبدأ في مرحلة الطفولة المتأخرة ويمكن أن تستمر طوال مرحلة البلوغ.

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يحدث ذلك أحيانًا عندما يعض الناس على أسنانهم، يمضغ الناس على الخدين كعادة، الأمر الذى يسبب ظهور بقع بيضاء داخل الخدين.



اثار العض على الخد من الداخل

هل يمكن أن يسبب العض على الخد سرطان الفم

في حين أن هناك أبحاثًا تربط الآفات الفموية بسرطان الفم، إلا أنها تفتقر وغير محددة إلى الخد. ومع ذلك ، يُستشهد بالجروح الطويلة الأمد - الموجودة في عظام الخد المستمرة - كأسباب محتملة لسرطان الفم ، لأنها تسبب تقرحات أو جروح في اللسان.

توضح الأبحاث أن حالات عض الخدين بشكل عميق ومتكرر هو الأكثر خطورة، لأن هذا يمكن أن يسبب مشاكل في الغشاء المخاطي الشدقي الذي قد يؤدي في أسوأ الحالات والنادرة للغاية، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم نتيجة للتغيرات في أنسجة الخد المستمرة، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تغييرات في الخلايا.

إذا وجدت نفسك تعض باستمرار داخل فمك، فقد تحتاج إلى ارتداء واقى للفم إذا كان الجز على الأسنان هو المشكلة، وهو جهاز شبه صلب يمنع الأسنان من الجز على بعضها البعض ويغطي أيضًا المناطق الحادة فى الفم.