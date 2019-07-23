شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض كبد دهنى.. 5 حاجات مينفعش تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد الدهى واحد من الأمراض المنتشرة والتى يعانى منها الكثيرون، خصوصا كبار السن ومرضى السمنة، وذلك نتيجة الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية والدسم وشرب الكحوليات، وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، لذلك ينصح دائما مرضى الكبد باتباع نظام غذائى صحى وتجنب بعض الأطعمة التى تزيد من دهون الكبد، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يتجنبها مريض الكبد وهى:



الكبد

1: يجب أن يبتعد مريض الكبد الدهنى عن تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون، وأن يستبدلها بالخضروات والفواكه.

2: ابتعد عن تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فهناك بعض الأدوية التى تؤثر على صحة الكبد وتسبب التلف الشديد.

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3: مرض السكر قد يؤثر على صحة الكبد لذلك ينصح مرضى السكر بالمواظبة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

4: إهمال ممارسة التمارين الرياضية يزيد من مشاكل الكبد، لذلك ينصح مرضى الكبد الدهنى بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميا.

5: يجب أن تبتعد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية، نظرا لتأثيرها الشديد على صحة الكبد.