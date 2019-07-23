شكرا لقرائتكم خبر عن الأفوكادو أفضل علاج طبيعى لالتهاب المفاصل والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأفوكادو اشتهرت مؤخراً لاحتوائها على الدهون الجيدة كما أنها تستخدم على نطاق واسع فى محال العصير كمشروب غذائى متكامل.

وتشتهر في المكسيك وهي المعروفة أيضاً باسم "كمثرى التمساح"، وتحظى بشعبية كبيرة في أمريكا الشمالية، وعلى الرغم من أنها مليئة بالمواد المغذية الصحية، لكنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، ولكنها دهون جيدة.

وفي هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأمريكي “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 141 جرام من الدهون و 138 سعر حراري، كما أن هناك 3 فوائد مثيرة ومذهلة للأفوكادو، وتشمل:

1- فاكهه الأفوكادو هامة للنمو الصحيح للأجنة..

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الأفوكادو يحتوي علي فيتامين حمض الفوليك الذي يحمي أيضا من أمراض القلب والنوبات القلبية، ويقلل من تشوه الأجنة.

2- فاكهه الأفوكادو تخفض الكولسترول..

حمض الأوليك هو المسؤول عن قدرة الأفوكادو في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، حيث أظهر بحث سابق أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو ينخفض لديهم مستويات الكولسترول LDL "الضار" وتزيد لديهم مستويات الكولسترول HDL "الجيد".

3- الأفوكادو يعالج التهاب المفاصل ..

يستخدم زيت الأفوكادو لعلاج التهاب المفاصل والالتهابات والجروح، كما أنه يمكن أيضاً أن يحفز نمو الشعر.