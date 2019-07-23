اضرار شرب الكحول على الجسم والقلب والكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يؤثر تعاطي الكحول على جسمك من الداخل والخارج، وعلى الرغم من أنك غير قادر على رؤية الأضرار التي يسببها الشرب لأعضائك الداخلية، فمن المهم عدم تجاهل علامات التحذير من إدمان الكحول.

في بعض الأحيان لا يتم اكتشاف الآثار الضارة إلا بعد وقت طويل وفقا لموقع " alcoholrehabguide "، مما يجعل من الصعب عكس العديد من المضاعفات الصحية.



اضرار الكحول

اضرار الكحول على الدماغ

آثار الكحول على الدماغ يمكن الشعور بها بسرعة، حيث لا يمكن للشرب أن يسبب مضاعفات مؤقتة فقط مثل فقدان الذاكرة ، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية طويلة الأجل لا رجعة فيها في بعض الأحيان.

تعاطي الكحول لفترة طويلة أو مفرطة يمكن أن يتداخل مع كيفية عمل الدماغ، وكذلك كيفية هيكلته، وتعتبر الأضرار التي تلحق بمناطق مختلفة من الدماغ ، وخاصة المخيخ والجهاز الحوفي والقشرة الدماغية، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارات التواصل في الجسم.

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اضرار الكحول على المخ

اضرار الكحول على القلب

القلب عرضة للغاية للآثار السلبية لاستهلاك الكحول، وبمرور قد يؤثر على كيفية وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى الأعضاء الحيوية الأخرى في الجسم، أيضا استهلاك الكحول المفرط يمكن أن يزيد من مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكر.

اضرار الكحول على الكبد

يتعرض الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية لخطر الإصابة بمشاكل الكبد الضارة التي قد تهدد حياتهم، يحطم الكحول الكبد بمرور الوقت، حتى أن الكثير من الكحول في فترة زمنية قصيرة يمكن أن تطغى على عملية الأيض وتؤدي إلى الكبد الدهني،الكبد الدهنى هو حالة مزمنة تنطوى على تراكم الدهون السيئة في الكبد.



اضرار الكحول على الكبد

اضرار الكحول على البنكرياس

البنكرياس هو جزء من عملية الهضم ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم، قد يؤدي تناول الكحول على مدار سنوات عديدة إلى التأثير سلبًا على البنكرياس ويسبب مضاعفات صحية أخيرة.

يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول على المدى الطويل في النهاية إلى تضخم الأوعية الدموية حول البنكرياس، مما يؤدى إلى التهاب البنكرياس، هذا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، وهو نوع من السرطان ينتشر بسرعة وخطير للغاية.

أعراض النوبة البنكرياسية الحادة قد تشمل آلام في البطن والإسهال والغثيان ومعدل ضربات القلب السريع والحمى، وفي حين أن الأدوية وطرق العلاج الأخرى يمكن أن تساعد في إدارة آثار التهاب البنكرياس، إلا أنه من الصعب للغاية عكس الحالة.