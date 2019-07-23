فوائد العسل الأبيض على صحتك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى العسل الأبيض على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، كما أنه يدخل فى علاج العديد من الأمراض، فضلا عن ذلك يحتوى العسل الأبيض على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها.

وحسب ما ذكره موقع theresearchpedia فأن هناك فوائد عديدة للعسل الابيض وهى:



عسل

فوائد العسل الابيض على صحة الجسم

1: يحتوى العسل الأبيض على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى ونزلات البرد والأنفلونزا.

2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالازمات والأمراض القلبية .

3:يعزز صحة الجهاز التنفسى ويحميه من الالتهابات والعدوى مثل الربو ومشاكل الجهاز التنفسى.

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4:يعالج مشاكل الاسنان والتهابات اللثة، حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تحارب الجراثيم والبكتيريا.

5:يحتوى العسل الابيض على نسبة كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعالج الالتهابات ومنها التهابات المفاصل والعضلات ويقوى العظام.

6:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول العسل الأبيض يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والتركيز.



عسل ابيض

فوائد العسل الابيض على صحة البشرة والشعر

1: يحتوى العسل الابيض على العديد من الفوائد الصحية التى تساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من البقع وحب الشباب.

2:يعمل العسل الابيض على ترطيب البشرة ووقايتها من التجاعيد والخطوط البيضاء.

3:يعالج التهابات فروة الرأس ويعمل على علاج تساقط الشعر والقشرة.