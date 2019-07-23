شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين "د" ألم الجسم والارهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر في الآونة الأخيرة إصابة العديد من الأشخاص بنقص شديد في نسبة فيتامين "د"، وهذا الأمر له العديد من الأسباب ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأعراض التي تشير إلي الإصابة بنقص فيتامين "د"، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

أوضح التقرير إلي أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في نسبة فيتامين "د"، يشعرون بشكل دائم بالإرهاق المزمن وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، كما أنهم يشعرون بألم شديد في الجسم بشكل عام، وخاصة في المفاصل وأعضاء الجسم المختلفة.

كما أوضح التقرير إلي أن نقص نسبة فيتامين "د" في الجسم يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالأمراض المناعية كالتصلب المتعدد، ولذا عليك اجراء التحليل الذي يكشف حقيقة الإصابة بنقص هذا العنصر الهامة في جسمك.

تزداد فرص الإصابة بكسور العظام بشكل كبير خلال التعرض لنقص نسبة فيتامين "د"، وذلك يرجع للتعرض لنقص في نسبته وأيضا التسبب في نقص عنصر الكالسيوم، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بتناول الأدوية المعوضة لهذا النقص الشديد.

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كما أشار التقرير، إلي أن التعرض للإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى في حالة اهمال علاج نقص فيتامين "د"، ولذا يزداد فرص الاصابة بامراض القلب، والتعرض لارتفاع في ضغط الدم، والنوبات القلبية.

وهناك العديد من المضاعفات التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بنقص فيتامين "د"، ومنها، هشاشة العظام، ويصبح العظام رقيقة وهشة، ويسهل تعرضها للإصابة بالكسور، ولذا عليك توخي الحذر من هذا الأمر.

وعلي الأشخاص المصابين بنقص في فيتامين "د" التعرض يوميا للشمس، وأيضا تناول الفيتامينات المعوضة لهذا الأمر.