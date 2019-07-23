شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك يبقى ضرس العقل بيطلعلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرس العقل من الضروس التى تظهر فى سن متأخر، أي بعد البلوغ بفترة، فالبعض يظهر عنده في سن 18 عاما، فقد تظهر بعض العلامات التى تدل على ظهور ضرس العقل ولكن يجهلها الكثيرون ويعتقدون أن ذلك نتيجة ألم فى الضروس أو التهاب اللثة. وحسب ما ذكره موقع stjohnhealth فإن أبرز العلامات التى تدل على ظهور ضرس العقل هى:

ضرس العقل 1:ارتفاع فى درجة حرارة الجسم مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد. 2:تورم شديد فى اللثة وخصوصا المكان الى يظهر فيه الضرس. 3:ألم شديد فى اللثة وعدم القدرة على مضغ الطعام وصعوبة فى فتح الفم أو اغلاقه. Advertisements 4:ظهور رائحة كريهة فى الفم وذلك نتيجة الالتهاب الشديد. 5:ألم فى الفم يختفى ويظهر كل فترة وذلك نتيجة طلوع الضرس. قد يظهر ضرس العقل بطريقة خاطئة مما يؤثر على صحة الإسنان واللثة ويسبب التورم الشديد والألم المستمر، وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات وعمل الأشعة التى توضح ظهور الضرس بطريقة صحيحة أم لا فقد يحتاج البعض لإزالة الضرس بسبب اعوجاجه أو كسره.

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