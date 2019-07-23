شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد مذهلة لتناول الصنوبر يوميا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الصنوبر واحدا من النباتات الشهيرة التى تحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة كما انه يستخدم فى اعداد الأكلات المختلفة، وحسب ما ذكره موقع selfhacked فأن هناك فوائد عديدة لتناول الصنوبر وهى:

1: يحتوى الصنوبر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.



الصنوبر

2:يعمل على تعزيز صحة الذاكرة والتركيز وينشط الجهاز العصبى، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

3:يعمل على تنشيط الدورة الدموية كما أنه يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل ويحد من الالتهاب والألم.

Advertisements

4: يحتوى الصنوبر على العديد من الفيتامينات والخصائص والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

5:يحتوى الصنوبر على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والأمراض.

6:يعمل على حماية الشعر من التلف والتساقط وذلك لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية.

7:يعالج مشاكل الجهاز التنفسى مثل الربو ونزلات البرد والأنفلونزا.