4 حيل بسيطة لخسارة 5 كيلوجرامات

يقولون إن: "وجبة الإفطار أهم وجبة خلال اليوم"، ومن خلال إجراء تغييرات بسيطة للعادات الشائعة في الصباح يمكن للباحثين عن الرشاقة أن يلمسوا نتائج رائعة خلال فترة قصيرة.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن خبراء تغذية بريطانيين ٤ تغييرات بسيطة من شأنها خفض ٥ كيلوجرامات من الوزن دون مجهود يذكر، نستعرضها كما يلي.





توقفوا عن السكر

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة الوزن، كما أنه عامل يسهم في الأمراض الصحية المزمنة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري.

ولمن يسعون إلى فقد الوزن ممن يتناولون حاليا ملعقتين كبيرتين من السكر في كوبين من الشاي، يمكنهم خسارة ما يزيد عن ٥ كيلوجرامات خلال ٦ أشهر إذا توقفوا عن هذه العادة تماما.





اشربوا الماء أولا

بدلا من تناول الطعام مباشرة في الصباح، يجب شرب كوبين من الماء أولا لفقد الوزن.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن شرب المزيد من الماء قد يفيد في فقدان الوزن والحفاظ عليه.

في الواقع، فإن ما يزيد عن ٣٠٪-٦٠٪ من البالغين في الولايات المتحدة وحدها الذين يحاولون إنقاص وزنهم يزيدون من استهلاكهم المياه.

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كما أن شرب الماء قبل الوجبات قد يقلل من الشهية لدى الأفراد في منتصف العمر وكبار السن، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.





التوقف عن الكريمة

قد يكون السبب في زيادة الوزن إضافة ملعقتين كبيرتين من الكريمة الثقيلة (١٠٠ سعرة حرارية) إلى فنجان القهوة، وعن طريق التخلص من الكريمة وشرب كوبين من القهوة في اليوم يمكن أن يفقد الشخص ما يصل إلى ٥ كيلوجرمات خلال أقل من ٦ أشهر.

ووجدت دراسة جديدة، نشرت في تقارير علمية أن تناول فنجان من القهوة يمكن أن يساعد في الواقع على إنقاص الوزن عن طريق تحفيز "الدهون البنية" وهي الدهون في الجسم التي تبقيه دافئا عن طريق حرق السعرات الحرارية.

تناول الجريب فروت

كثير من الناس ترغب في تناول بعض الفاكهة مع وجبة الإفطار، ورغم أهميتها فإن بعض الفواكه تحتوي على سعرات حرارية أكثر من غيرها.

ويحتاج الساعون للرشاقة إلى تقليل السعرات الحرارية لفقدان الوزن، لذلك فإن الاختيار الصحيح أمر حيوي.

ويحتوي الموز المتوسط الحجم على ١٠٥ سعرات حرارية، بينما تحتوي ثمرة الجريب فروت الواحدة على ٤٢ سعرة حرارية فقط.

ويمكن أن يساعد تناول الجريب فروت في تسريع عملية إنقاص الوزن، ومن خلال دمج ثمار الحمضيات في نظام غذائي يمكن أن تحدث تغيرات هائلة.

وفي دراسة استمرت ١٢ أسبوعا على ٩١ شخصا يعانون من السمنة المفرطة، أدى تناول نصف كوب من الجريب فروت الطازج قبل الوجبات إلى إنقاص الوزن بمقدار ١،٦ كيلوجرام، وعن طريق استبدال الموز المعتاد وتناول الجريب فروت يمكن أن يفقد الشخص ما يصل إلى ٥ كيلوجرامات خلال عام.